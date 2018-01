El capitán de Boca, Carlos Tevez, destacó su ilusión por tener otra chance mundialista con la selección argentina de cara a "Rusia 2018".



"Fácil no se la voy a hacer para nada a Sampaoli. No me bajo de la lucha por el Mundial. Sería lindo romperla en estos cuatro meses y que Sampaoli tenga dudas", puntualizó el Apache, quien a su vez le tiró un palito a River: "Me sorprende los puntos que tiene en el torneo".

Empezó ganando y lo terminó perdiendo. Esa es la síntesis de Independiente, en el partido que anoche cerró la 13ra fecha de la Superliga. Fue 2-1 para Estudiantes en Avellaneda, pese a terminar con un jugador menos. El Rojo abrió la cuenta mediante Emmanuel Gigliotti. Luego lo dio vuelta con Iván Gómez y Ferney Otero.



Mientras que en Tucumán, Atlético goleó 3-0 a Temperley, hundiendolo más todavía en el descenso. Los goles del local, Mauricio Affonso, Yonathan Cabral y David Bardona. Por último, Gimnasia dio cuenta 2-1 sobre Rosario Central con los tantos de Ezequiel Bonifacio y Nicolás Colazo; el descuento, Germán Herrera.