Boca Juniors debutará hoy en una nueva edición de la Copa Libertadores cuando enfrente a Caracas de Venezuela como visitante, mientras se prepara para la definición de la Superliga en el duelo directo con River Plate. El partido, correspondiente al Grupo H, se jugará en el Estadio Olímpico de la UCV de Caracas a partir de las 21.30, hora argentina, será controlado por el uruguayo Esteban Ostojich y televisado por ESPN. Boca, invicto frente a equipos venezolanos, afrontará una semana importante con el inicio de una nueva ilusión en la Copa Libertadores, que no gana desde 2007.

El "xeneize", un especialista en el máximo certamen continental, irá por su séptimo título, marca que solo ostenta Independiente, luego de haber sido finalista en 2012 (Corinthians de Brasil) y 2018 (River).

La definición apasionante del campeonato local también tiene a Boca como protagonista, a un punto del líder, River. Para ello, Miguel Ángel Russo reservará a dos jugadores titulares como Carlos Tevez y Eduardo Salvio. El entrenador que conquistó la última Copa Libertadores para Boca les otorgó descanso de cara al choque del próximo sábado ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en La Bombonera, en el final de la Superliga. Mauro Zárate tampoco será de la partida, aquejado por una inflamación del tendón distal del bíceps femoral de la pierna izquierda. Russo, poco adepto a numerosos cambios, no confirmó el equipo aún, pero realizará algunas variantes en la formación en busca de la victoria en Caracas. Las ausencias de Tevez y Salvio permitirán que jugadores como Ramón Ábila y Nicolás Capaldo ocupen un lugar entre los titulares. Por su parte, el peruano Carlos Zambrano, refuerzo para la temporada, jugaría desde el arranque, en su debut con la camiseta de Boca.

Amor se cansó de Maradona

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, dio por terminada la polémica con Diego Armando Maradona, tras admitir que lo "cansó" el tema relacionado con el homenaje que recibirá este sábado en la Bombonera cuando la visite como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata en la última fecha de la Superliga. Después de un nuevo capítulo hace 48 horas, con el destrato del astro ("No es Ameal, es "Amear". No lo conozco"), el máximo dirigente de Boca concluyó: "La verdad, el tema ya me cansó".

"Es lógico que se hable tanto porque Maradona es un ídolo de Boca y del país. Es un grande y lo que habló últimamente no modifica nada. Seguramente los hinchas le van a dar el sábado el recibimiento que se merece y las secretarías correspondientes le harán un homenaje en nombre del club", sintetizó Ameal en una entrevista exclusiva con Télam.