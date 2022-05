Boca Juniors recibe hoy a Defensa y Justicia por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El partido se disputará desde las 21.30 en La Bombonera con arbitraje de Andrés Merlos. En caso de igualdad en el tiempo el reglamentario se irá directamente a la definición por penales. El ganador jugará la semifinal el sábado en Lanús contra Racing o Aldosivi.

Boca, en medio de un semestre agitado, se metió entre los ocho mejores del primer torneo del semestre de la Liga Profesional tras terminar en la segunda posición de la Zona B con 27 puntos, a uno de Estudiantes. El equipo de Battaglia redondeó una campaña de 7 triunfos, 6 empates y 1 derrota. El dato es que solo uno de esos éxitos fue en la Bombonera y fue en la última presentación ante Barracas Central (2-0).

Pese a la polémica por el tiempo de descanso y la queja pública del entrenador Sebastián Beccacece, el partido se disputará en el día y horario estipulado por la LPF antes de la definición de los clasificados.

En Boca, Battaglia encontró algunas respuestas futbolísticas con una nueva conformación del mediocampo, con el ingreso de Alan Varela que posibilitó que Guillermo 'Pol' Fernández se adelantara unos metros. El que perdió terreno en la consideración es Juan Ramírez, quien era una pieza fija para el esquema del técnico. El capitán Carlos Izquierdoz volvió a jugar contra Barracas pero una molestia en la cintura lo dejará nuevamente afuera del partido, como sucedió ante Tigre.

Defensa y Justicia será un duro rival y sueña con llegar a una instancia decisiva en la Copa de la Liga luego de los históricos títulos internaciones que conquistó en 2021. El 'Halcón' tuvo grandes actuaciones como visitante ya que en dicha condición ganó seis encuentros y solo perdió en Rosario ante Newell's en el primer partido de la temporada y en Junín contra Sarmiento. La base del equipo es el arquero Ezequiel Unsain; el mediocampista Kevin 'Facha' Gutiérrez, a quien el DT conocía de Racing; y el goleador uruguayo Miguel Merentiel, autor de siete tantos.

Lemme: "Fuimos perjudicados"

El presidente de Defensa, Diego Lemme, confirmó que hoy se presentarán contra Boca por los cuartos de final, aunque reiteró que sus jugadores fueron "perjudicados deportivamente" porque tendrán un día menos de descanso. "Más allá de la voluntad de los pares y de Tapia para cambiar el día, la seguridad (de la Ciudad de Bs.As) está plantada en no querer organizar el partido el miércoles y fuimos perjudicados, pero sabiendo que no hay nada adrede contra Defensa", afirmó. "Nos comunicaron que el partido no se movía. Hemos tenido una charla con el plantel y el cuerpo técnico, y más allá de la fuerza que podíamos hacer para no jugar, deportivamente vamos a pelear", afirmó. El "Halcón" intentó respetar el acuerdo inicial, según el artículo 11 del calendario, donde se especificó que los cuartos de final se disputarían el miércoles 11. El problema radica en la organización de la seguridad en un mismo día para los partidos de River y Boca en la Ciudad de Buenos Aires. "Si esto pasaba con Boca, River o Racing u otro grande hubiese aparecido una solución", expresó Lemme.