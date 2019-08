La ida fue clave. Daniele De Rossi tuvo minutos ante Liga y festejó la clasificación. El triunfo conseguido en Quito hace una semana fue fundamental para avanzar a semifinales donde podría encontrarse con River.

En un encuentro que tuvo ritmo de práctica, Boca igualó 0-0 ante Liga de Quito y, gracias al 3-0 que había cosechado en Ecuador, avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro fue más, pero no estuvo fino en la definición de las situaciones de gol que generó. De cara a la próxima fase, aguarda rival: River -que ganó 2-0 en el Monumental- o Cerro Porteño, que se conocerá hoy.



Sin embargo, le costó caro el pase a semi: Alfaro dispuso al elenco titular y padeció las lesiones de Eduardo Salvio y Ramón Ábila, a cuatro días del partido ante River por la Superliga. El Xeneize salió a jugar como si en la ida hubiese terminado 0-0. Concentrado, con ambición, generando peligro desde el inicio. La diferencia de jerarquía se pudo advertir también en el llano, ante un Liga que sólo atinó a tapar baches. Recién a los 19 Liga llegó a fondo y pudo anotar: Boca defendió en línea, Ayoví se filtró ante un pelotazo y, ante la salida de Andrada, remató ancho.



A los 30 minutos, la jugada más angustiante del primer tiempo: Carlos Tevez remató al arco y el defensor Cruz, en el afán de rechazar, se deslizó y el pie derecho le quedó debajo del cuerpo, provocándole una grave lesión.



En el complemento, Ramón Ábila sintió un tirón y pidió ser reemplazado. Todo, en el umbral del Superclásico ante River.



A los 11 del ST, Boca aceleró y pudo ponerse en ventaja: Tevez asistió con precisión a Villa (ingresó por Salvio), quien hizo temblar el travesaño. Instantes después, el colombiano desbordó, pero el centro no tuvo la justeza necesaria. A media máquina, fue Tevez la pieza más desequilibrante de Boca. A siete minutos del epílogo, Tevez dejó a Soldano quien, de frente al arco, pateó afuera. Y el 0-0 terminó materializándose. Boca fue un justo ganador de la serie; resultó superior en los 180 minutos. Pero, por las lesiones, pagó un alto tributo por la última porción del pasaje a semifinales.



La mala de la noche, las lesiones

Ábila y Salvio salieron lesionados y preocuparon a su entrenador

El parte médico de Boca confirmó anoche que los atacantes Eduardo Salvio y Ramón Ábila (foto) sufrieron sendas lesiones musculares, aunque no dieron precisiones sobre la gravedad de las mismas, pero según fuentes "xeneizes" en el caso de "Wanchope" es un desgarro.



El textual del parte médico dice que Salvio sufrió "una molestia en el isquiotibial izquierdo", mientras que Ábila padeció otra "molestia en el aductor derecho", la zona que estaría desgarrada.



Salvio debió ser reemplazado por el colombiano Sebastián Villa a los 33 minutos del primer tiempo y Ábila fue relevado por Franco Soldano a los 10 del segundo.



Con vistas al superclásico del domingo frente a River, en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Superliga, ya está descartado Ábila y muy probablemente también Salvio.



Respecto a las lesiones de anoche, se vivió un momento de extrema dureza. Fue una lesión de esas que estremecen. Que dan escalofríos. El protagonista fue Christian Cruz, de la Liga, y la fractura que sufrió en su tobillo derecho lo que impresionó a todos.



El defensor se tiró con alma y vida a intentar tapar un remate de Tevez. Y lo hizo: su pierna izquierda se interpuso entre el arco de su equipo y el disparo de Carlitos, pero lamentablemente para él, al caer el pie derecho se le clavó en el césped. La imagen fue tan fuerte que no sólo se agarraron la cabeza los jugadores de Liga sino también sus colegas de Boca.





TEVEZ QUIERE REVANCHA

"Ojalá que pase River"

Concretada la clasificación de Boca a la semifinal de la Copa Libertadores, Carlitos Tevez no tiene ningún tipo de duda sobre el rival que le gustaría que le toque en la próxima instancia. "¿Cerro o River?", fue la pregunta. "Ojalá pase River así podemos jugar el Superclásico de vuelta", sentenció el Apache.



"¿Revancha de la final en Madrid? No, son totalmente diferentes los partidos. Nosotros ya estamos en semis, ellos juegan ahora y ojalá nos enfrentamos de vuelta. Si juego o no lo dirá el entrenador. A mí me gusta jugar este tipo de partidos", lanzó un Tevez ilusionado con lo que viene. El domingo se vendrá una nueva edición del superclásico, pero jugar por la Copa es distinto a todo: "Lo importante es que Boca ya está en la semifinal y hay que pensar en el Superclásico del domingo. Es un clásico como todos, aunque después de jugar la final va a ser distinto".