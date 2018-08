Se lo ganó. Mauro Zárate, el principal refuerzo que contrató Boca en el mercado de pases, será titular. Al banco, Carlos Tevez.

Se terminaron las especulaciones, los amistosos, las prácticas y todo eso. Boca sale a la cancha por primera vez en este segundo semestre del año de manera oficial. Lo hará debutando en uno de sus tres objetivos como es la Copa Argentina, certamen que ya obtuvo en dos ocasiones: 2012 y 2015. El bautismo para el equipo de Guillermo Barros Schelotto tendrá como escenario la cancha de Lanús y el adversario será Alvarado, de Mar del Plata, equipo que milita en el Federal A, es decir dos categorías menos que el actual bicampeón doméstico.



En este comienzo, el xeneize tendrá una ausencia más que notoria y será por decisión táctica del Mellizo: Carlos Tevez esperará en el banco de suplentes. El Apache tuvo un primer semestre malo, aquejado por lesiones y lejos de su mejor versión. Pese a que la pretemporada en los Estados Unidos la realizó de forma completa, al parecer cedió terreno en la pelea por ser titular ante el refuerzo estelar que contrató el club: Mauro Zárate, quien salió de Vélez haciéndose cargo de un auténtico escándalo teniendo en cuenta su frase cuando volvió al país sobre que "en la Argentina sólo juego en Vélez".



En principio, la intención a Zárate de ganarse un lugar entre los once le salió bien. Al menos, Schelotto le da su primera oportunidad.



Boca movió el mercado de pases como es habitual en los últimos tiempos y gastó por nada menos que 18 millones de dólares, teniendo como flamante incorporación al ahora exarquero de Lanús, Esteban Andrada, por el que desembolsó más de cinco millones de la moneda norteamericana. Igualmente, el titular esta tarde en la "Fortaleza granate" será su colega Agustín Rossi, de flojas actuaciones en los amistosos en los Estados Unidos y seguramente dejará su puesto en el futuro inmediato.



En el fondo, dirá presente como lateral izquierdo el sanjuanino Emmanuel Mas, quien arranca con ese privilegio debido a la lesión que sufrió Frank Fabra antes del Mundial y que tendrá al colombiano alejado de las canchas hasta el 2019.



Para los marplatenses se trata de toda una aventura ya que es apenas la segunda vez que se encuentran en el cuadro principal de la Copa: el antecedente es en 2012 cuando fueron eliminados en la fase inicial por Rafaela. El técnico, Mauricio Giganti, fue más que claro en su análisis en la previa: "Boca es muy superior a nosotros. No podemos ir a pelearles la posesión del balón arriba porque les dejaremos muchos espacios. Hay que ser conscientes de las diferencias, pero igual la ilusión de dar un batacazo no las quita nadie", subrayó. Cerca de las 21 se sabrá si Alvarado hizo historia o pasó la "lógica"...