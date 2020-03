De movida. El sanjuanino Emmanuel Mas volvió a ser titular en Boca, que ayer tuvo una formación alternativa en Venezuela. El zurdo tuvo un buen rendimiento en los 90" que disputó.

Boca tuvo todo para ganar en Venezuela en su debut en la Copa Libertadores de América, su gran objetivo de este 2020. Aún disponiendo de una alineación alternativa, con sólo tres titulares (Carlos Izquierdoz, Sebastián Villa y Esteban Andrada) pensando en la definición de la Superliga el sábado próximo, fue superior al Caracas, pero terminó empatando 1-1 en su presentación por el Grupo H. Ramón Ábila abrió el marcador para el Xeneize, sin embargo, regaló un tiro libre en el borde de su área en el inicio del segundo tiempo y lo pagó caro: Robert Hernández, con un soberbio remate, convirtió la igualdad.

En los primeros minutos, Caracas ofreció una versión impetuosa, a partir de un manejo criterioso, buscando atacar a espaldas de Leonardo Jara. Así, llegó a fondo con el desborde y el remate de Añor que Andrada rechazó al córner. Boca esperó con orden, para luego salir a partir de sus hombres veloces, con Villa (remató un tiro libre por encima del travesaño) como bandera.

Y a los 25 minutos, el colombiano cambió de banda (pasó de la izquierda a la derecha) y le envió un centro a Ramón Ábila, quien anticipó con oficio a Rosmel Villanueva y firmó el 1-0 para la visita.

A partir de la apertura del marcador, el control remoto del partido pasó a manos del Xeneize. Le bajó el ritmo a Caracas, que sólo inquietó a través de pelotas cruzadas o alguna transición rápida, pero le faltó correr para sacar ventaja con sus velocistas. Pudo irse al descanso 2-0, pero le anularon mal un golazo de Wanchope, tras asistencia de Villa (ver aparte).

Movedizo. Emanuel Reynoso, volante creativo de Boca, maneja el balón con su exquisita zurda ante la marca de un adversario.

En el inicio de la segunda etapa Boca volvió a lastimar: una pared entre Villa y Obando derivó en la arremetida de Capaldo, que tapó el guardameta Flores. Pero se confió en exceso el equipo de Miguel Ángel Russo. Iván Marcone cometió una falta innecesaria en la puerta del área y a los 10" Robert Hernández convirtió el 1-1 gracias a un soberbio tiro libre. Boca tardó unos minutos en reaccionar tras el golpe, instantes en los que Caracas apretó con jugadas directas o a través de la pelota quieta. Luego, retomó el control de las acciones. Reynoso habilitó a Capaldo, quien otra vez apareció en posición de gol, pero su intento mano a mano rebotó en las piernas del arquero. Russo movió el banco para dosificar esfuerzos pensando en el partido del sábado ante Gimnasia, en la definición de la Superliga: Pol Fernández por Villa y Alonso por Zambrano (quien salvo por alguna salida fallida, redondeó una interesante presentación).

El dominio hasta el pitazo final resultó pleno de Boca. A veces sin cambio de ritmo, o sin animarse a probar desde afuera del área o a la búsqueda del faro Ábila. Pero hizo todo para quedarse con los tres puntos. Incluso, Abila estuvo muy cerca de anotar el segundo tanto de la noche personal y de su equipo, aunque falló.

Claves

Determinado

Boca demostró todo el partido su mejor jerarquía ante un Caracas, que solo atinó a contenerlo. Por eso, la ventaja en el marcador fue lógico e incluso pudo aumentar la diferencia.

Dominio

El equipo de Miguel Russo desplegó un buen juego de tres cuartos de cancha en adelante y generó diversas situaciones de riesgo. Le faltó un poco de puntería en la definición.

Oportunismo

El empate de Caracas llegó mediante un tiro libre que no tuvo la mejor respuesta de Esteban Andrada. El local tuvo una sola clara y aprovechó su chance para igualarlo.

GRITÓ WANCHOPE

Abila tuvo una noche con rol protagónico

Tercero. Los goles que suma Abila este año para Boca.

En los últimos dos partidos, Ramón Abila (foto) se destapó con un par de golazos. Después de la espectacular tijera contra Colón, el ex Huracán abrió el marcador ante Caracas con otra gran definición. Y encima, le anularon mal otro por una posición adelantada que no existió. A los 25" del primer tiempo, Villa tiró el centro desde la derecha y Ramón le ganó la posición a su marcador y le pegó de cachetada con su pierna izquierda. Luego, a los 41" del primer tiempo, el colombiano le dio otra asistencia desde el costado derecho y Abila definió con mucha clase por encima del arquero. Sin embargo, no pudo gritarlo porque el asistente levantó mal la bandera: picó claramente habilitado. Ya en la agonía del partido, Wanchope tuvo el triunfo en su zurda pero le pegó desviado.