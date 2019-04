Separados. D"Onofrio abrió el paraguas por el estadio único, pero Angelici, en un año electoral en Boca, salió a decir que eso es imposible.

El presidente de River Plate, Rodolfo D"Onofrio, planteó la posibilidad de compartir un estadio nuevo con Boca Juniors en los terrenos que actualmente ocupa el "Monumental" de Núñez. En una entrevista con el canal CDF de Chile, D"Onofrio reveló una conversación que tuvo con el presidente de la Nación y ex presidente de Boca, Mauricio Macri, sobre la posibilIdad de hacer un estadio compartido en Núñez. Pero la dirigencia Xeneize salió a bajarle el pulgar a la iniciativa.



"Le dije al Presidente: "¿Qué pasa si hacemos un estadio para River y Boca acá?". Y no me dijo que no", contó D"Onofrio en referencia a los terrenos que actualmente ocupa el estadio Antonio Vespucio Liberti, más conocido como el "Monumental".



"No sé si la gente de Boca lo aceptaría. Les costaría más a ellos (por Boca) que a nosotros porque para venirse de La Boca hay un tema de pertenencia", expresó el máximo dirigente "millonario". "River tiene que tomar la decisión de reformar el Monumental o hacer un estadio nuevo y será el socio, con los proyectos en mano, el que decida", concluyó.



La propuesta rápidamente causó revuelo y la dirigencia de Boca salió a negar siquiera la posibilidad. "Nuestro club es demasiado grande para pensar en compartir el estadio con otro equipo. De La Boca no nos vamos", escribió en su cuenta de Twitter el mandamás del Xeneize, Daniel Angeleci, quien hace tiempo también discute sobre si debe remodelar o construir nuevamente La Bombonera. El vice de Boca Christian Gribaudo afirmó a su vez: "No hay ninguna chance de compartir el estadio".



"Si tuviésemos que encarar la construcción de un estadio nuevo, deberíamos hacerlo con River".



MAURICIO MACRI - Presidente de Boca, el 7/6/00