Era cuestión de tiempo y no será seguramente el único intento. Claro, su nivel en el último año lo puso entre los más importantes jugadores de Boca y también entre los preferidos de la gente. Y su característica de explotar el juego por las bandas no es algo que abunde. Por eso, no sorprende que desde Brasil hayan venido por Luis Advíncula...

La noticia se conoció durante la tarde del lunes, mientras todos los flashes estaban pendientes de la situación del Colo Barco. Desde el club recibieron una oferta por el peruano por parte de Botafogo. Sí, el mismo equipo que venía negociando (sin suerte) por Cristian Medina, ahora está interesado en el Rayo.

Sin embargo, no habrá eco dentro de Boca para una salida de una de las figuras de la Copa Libertadores (fue el goleador del equipo de Almirón en el certamen con cuatro tantos, el último en la final ante Fluminense). El ofrecimiento, según se pudo saber, no alcanza el millón de dólares para las arcas del club y ya fue rechazada. Claro, el lateral tiene 33 años y menos de un año de contrato. La estrategia de seducción, entonces, viene por otro lado.

Porque los brasileños, a sabiendas de la situación contractual del jugador, apuntaron directamente hacia él, ofreciéndole una suculenta propuesta por tres años, por una buena diferencia de lo que cobra en Boca. ¿Y qué puede pasar?

¿Hay chance que se haga?

Desde Boca ya declararon al jugador intransferible, y no hay manera de sacarlo en este mercado de pases si no es por venta. Por lo tanto, el pase no se hará. Donde sí se abra tal vez el escenario de negociación es en la renovación del contrato de Advíncula.

Y ahí, habrá que hacer un poco de historia reciente. Porque por un lado descubrimos los casos de jugadores que se fueron con el pase en su poder (Toto Salvio, por ejemplo). Pero también entre los futbolistas con más experiencia está el caso de Marcos Rojo, quien firmó su renovación pocas semanas antes del vencimiento efectivo de su vínculo.

¿Y qué explican esos antecedentes? Que en los casos puntuales de jugadores con cierta edad y trayectoria no hay una locura por blindarlos, ya que la apuesta es a la pertenencia, a que ellos mismos consideren que en ningún lugar estarán mejor que en Boca. Y ese parece ser el caso de Advíncula.

Atención a la renovación

De todas maneras, habrá que estar atentos para cuando comiencen las charlas concretas por la renovación porque aún no las hubo. Sí hay un compromiso tácito de continuar. Pero hasta que no haya firma, eso será tan solo una posibilidad más. Y lo que está claro es que toda esa negociación no será indiferente a las ofertas que reciba el peruano.

