Desahogo. Lisandro Magallán, defensor de Boca, empieza a celebrar su tanto, el que abrió el camino en la victoria ante Colón. El xeneize dejó atrás una semana con dos caídas que hicieron mucho ruido.





Boca consiguió el triunfo más oportuno. Por la séptima fecha de la Superliga, superó 3-1 a Colón, luego de atravesar una semana crítica, en la que cayó 2-0 ante River en el Superclásico y luego quedó eliminado frente a Gimnasia (0-1) en los octavos de final de la Copa Argentina. Lisandro Magallán, Mauro Zárate -de penal- y Carlos Tevez convirtieron los goles para el conjunto de Guillermo Barros Schelotto. Gonzalo Bueno descontó para el Sabalero.



El triunfo no sólo le sirvió al Xeneize para que no se le escapara más Racing en la cima de la Superliga, sino también que representa el oxígeno que Boca necesitaba para dejar atrás los dos tropiezos y enfocarse con optimismo en el duelo ante Cruzeiro por octavos de final de la Libertadores.



El Boca remozado, con futbolistas con poca acción en la temporada, como Gino Peruzzi, Fernando Gago, Julián Chicco y Cristian Espinoza, comenzó apostando a su estilo: triple 5, pero búsqueda por las puntas, con la velocidad de Villa como bandera. Colón presentó un planteo curioso: si el Xeneize recayó en el "falso 9", la visita directamente no incluyó delanteros. Alan Ruiz, enlace de buen juego de espaldas, inició como ariete, con Bernardi y Mariano González por detrás, y la intención de juego en bloque.



A los 15", Lisandro Magallán desató las tensiones tras la semana crítica: tras un córner, Nández peinó con pericia y el defensor irrumpió con olfato para anotar el 1-0.

Boca tiene de goleador en esta Superliga a Cristian Pavón con dos gritos.

El Sabalero empujó en desventaja y asustó con un par de centros y un remate furioso de Clemente Rodríguez que se topó con una gran volada de Agustín Rossi. Pero a los 32" el local se puso 2-0 gracias al penal ejecutado por Mauro Zárate y generado por la corrida de Villa.



Desde los estiletazos de Gago, con la velocidad del colombiano, Boca le tomó el sabor al partido y fue lastimando con transiciones rápidas, aunque sin plena calma, dado que, con la aparición de los volantes, la visita inquieto, por ejemplo, con un cabezazo de Mariano González sobre el filo del primer tiempo. Y sembró la duda: ¿con un 9 podría haber usufructuado mejor las grietas del fondo auriazul?



En la segunda parte, el partido ganó en aspereza, pero perdió ritmo. Colón volvió a tener la oportunidad de descontar, pero Rossi resolvió con agilidad un remate esquinado de González. Recién a los 22" de la etapa complementaria, Domínguez "se la jugó" con el ingreso de un delantero (Gonzalo Bueno) por el mencionado González. A los 27", duplicó la apuesta y lanzó al césped al juvenil Leguizamón por Bastía.



Pero fue Boca el que terminó encontrando el 3-0: a los 34", el ingresado Tevez se buscó el hueco y, con un remate al rincón, firmó la goleada.



En conclusión: un empujón para Boca de cara al encuentro del jueves a las 21.45 en Belo Horizonte. Una pausa a los cuestionamientos al ciclo de Guillermo Barros Schelotto. Y en el momento preciso.

Claves

*Demoledor

Boca planteó de entrada las condiciones y arrinconó a un Colón demasiado tibio, que se presentó en la Bombonera sin ningún delantero natural en su formación inicial, toda una muestra de sus intenciones.

*Prolijo

Pese a tener en cancha a mayoría de jugadores que no tienen mucha continuidad en el semestre, Boca demostró ser un equipo con oficio y que anoche supo bien cuál era su intención primaria en la cancha.

*Desafío

El xeneize tendrá otra prueba de fuego en Belo Horizonte ante Cruzeiro, definiendo su pase o no a semifinales de la Copa Libertadores. Sin dudas, el carácter del equipo de Guillermo estará en la mira de todos.

>GAGO, OTRA VEZ EN CANCHA

Un regreso esperado

Facturó. Mauro Zárate volvió a marcar con la camiseta de Boca. El delantero sumó su primer grito en esta Superliga.

El volante y principal capitán, Fernando Gago volvió a jugar en Boca. Y, durante el partido ante Colón, en su regreso a los campos de juego tras un mes de ausencia -impasse que incluyó rumores de cortocircuitos con Guillermo Barros Schelotto-, exhibió tres cosas: conducción, movilidad y calidad, aunque lejos de la zona de fricción y tuvo algunas imprecisiones.

Pintita comenzó el partido ubicado como interior por la derecha. Apenas una excusa de pizarrón: cuando Boca comenzó a jugar, su capitán se movió alternadamente por las dos bandas -cambiando posiciones con Nahitan Nandez- y hasta intentó pararse delante de Julian Chicco, el relevo posicional de Wilmar Barrios.

Desde esa ubicación, intentó darle dos cosas a su equipo: profundidad del medio hacia adelante, pero a su vez claridad con los toques y pausas. Le dio calidad al primer pase.

Pero también le tocó sufrir a Gago. Porque cuando se terminaba el primer tiempo, el volante de Colón, Alan Ruiz le dejó la pierna en un cruce y le generó un raspón a la altura de las costillas, sobre el lado derecho del cuerpo del hombre de Boca. Fue una de las faltas que recibió, el hombre del brazalete: en el segundo tiempo, cuando se adelantó, también ligó por parte de Matías Fritzler... ¿A favor? Defensivamente aportó seis quites y estuvo siempre bien parado detrás de la línea de la pelota cuando el rival atacaba.

El abrazo de Gago con Tevez luego del 3-0 redondeó una noche bárbara para el hombre del brazalete. Fue, tal vez, un símbolo de que ambos ídolos están vigentes. Después de un mes (no jugaba desde el 4-2 ante Libertad, en Paraguay, por la Copa Libertadores), Fernando volvió y demostró que puede aportarle cosas al equipo.

>>Se verá

Daniel Angelici (foto), presidente de Boca, volvió a remarcar que "la continuidad de Guillermo no depende del resultado en la Copa Libertadores: en diciembre se analizará todo su ciclo y la dirigencia tomará la mejor decisión para el club. Igual, está claro que es el entrenador que siempre quisimos tener".

Sobre la contratación de un arquero, añadió que "hoy el arquero es Rossi, aunque iremos a buscar una alternativa de experiencia".