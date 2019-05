Adentro. Mauro Zarate jugará contra Vélez.



Boca, con el ánimo alto tras haber completado una muy buena fase de grupos en la Libertadores, visitará hoy a Vélez en el cruce de ida de los cuartos de final de la Copa de la Superliga, en un partido en el que cobró trascendencia la presencia de Mauro Zárate, quien transitó el camino del amor al odio de los hinchas de "El Fortín" por su decisión de sumarse a las filas "xeneizes".

Boca se presentará en Liniers este domingo a partir de las 20 con el arbitraje de Diego Abal y televisación de la señal de cable TNT Sports.

El equipo "xeneize" que conduce Gustavo Alfaro viene de eliminar en la ronda anterior a Godoy Cruz de Mendoza, mientras que los de Liniers dejaron en el camino a Lanús.

La revancha será el jueves próximo a partir de las 21.10 en "La Bombonera" y el que acceda a semifinales se encontrará en esa instancia con el vencedor de la llave que dirimirán Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata. Boca se presentará en Liniers sin algunas de sus figuras, como el zaguero Lisandro López, el mediocampista Nahitan Nández y el goleador Darío Benedetto, los tres con secuelas físicas del durísimo partido que le ganaron a Atlético Paranaense de Brasil el jueves último por 2-1 en "La Bombonera". Además, Alfaro no definió si Zárate será titular o esperará su oportunidad en el banco de suplentes, en el que será un domingo especial para el delantero, ya que desde que se sumó a Boca en agosto del año pasado no enfrentó jamás a su ex club, pero a menudo es insultado y repudiado por los hinchas de Vélez en las redes sociales y medios partidarios.

Vélez tendrá la ventaja de llegar más descansado, ya que su partido ante Lanús fue el lunes de la semana pasada mientras que Boca acumula minutos entre Copa, Supercopa y Superliga.

>> Argentinos va con Gimnasia

Argentinos Juniors, que culminó en el último puesto en la pasada Superliga y ahora eliminó a dos "grandes" como Independiente y San Lorenzo, desea seguir siendo la sorpresa de la Copa de la Superliga cuando hoy reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata. El partido se jugará desde las 17.45, televisado por Fox Sports Premium y con el arbitraje de Néstor Pitana.