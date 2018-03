Boca perdió ante Argentinos y no pudo sacar provecho de los sendos empates de sus escoltas Talleres de Córdoba y San Lorenzo de Almagro. En La Paternal, y en el cierre de la 18ª fecha, el Bicho triunfó por 2 a 0 con goles de Alexis Mac Allister y Damián Batallini.

El Xeneize puso, por primera vez en los más de catorce meses que lleva en la cima del fútbol argentino, un once alternativo que no tuvo una buena noche y cayó ante un incómodo e intenso Argentinos Juniors. Y por primera vez en la Superliga fue superado en el juego, ya que en sus dos derrotas anteriores (Racing y Rosario Central) había tenido el resultado en contra pero no el desarrollo, cosa que en su visita al Bicho en La Paternal perdió y fue dominado.

Así, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto perdieron la chance de sacarle más ventaja a sus perseguidores y alcanzar la mayor distancia en un torneo con River.