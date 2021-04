Boca Juniors, seis veces campeón de la Copa Libertadores, iniciará hoy su participación en la edición 2021 como visitante de The Strongest, de Bolivia, en un partido que se jugará en la altura de La Paz y en el que comenzará a desandar el camino con la premisa de conquistar el título que lo desvela. El encuentro se jugará hoy a las 19 en el estadio Hernando Siles, de La Paz, ubicada a 3.640 metros de altura sobre el nivel del mar, será arbitrado por el colombiano John Ospina y televisado por la señal ESPN.

El equipo "Xeneize" conquistó la última de sus seis Libertadores en 2007, con una formación dirigida también por Miguel Ángel Russo y en la que brillaba Juan Román Riquelme, muy bien acompañado por Martín Palermo, Ever Banega, Rodrigo Palacio, Sebastián Battaglia y Daniel "Cata" Díaz, entre otros. Pasó mucho tiempo, demasiado, al punto de que en Boca se festeja con mesura cada título local porque la gran obsesión es ganar la Copa, y en la pasada edición estuvo cerca, puesto que llegó hasta las semifinales y cayó ante el Santos.

Hace 14 años que Boca no se alza con la Copa Libertadores.

Boca es consciente de que los brasileños, que perdieron la final a partido único con el Palmeiras, serán el rival a vencer en la zona, aunque también genera respeto el Barcelona y The Strongest intimida con la altura, un factor que siempre les impidió a los argentinos competir de igual a igual.

De todas maneras, la intención de Boca es debutar con un buen resultado y por esa razón pondrá en La Paz el mejor equipo disponible, algo que no será posible debido a numerosas bajas. En ese sentido, el capitán Carlos Tevez, en una decisión técnica para preservarlo a sus 37 años, el colombiano Frank Fabra, suspendido por tres fechas tras haber sido expulsado en la semifinal ante Santos, y el lesionado Mauro Zárate, se acumulan entre las bajas junto a los contagiados de coronavirus. Los impedidos de jugar por los contagios serán el peruano Carlos Zambrano, los colombianos Edwin Cardona y Jorman Campuzano, Marcos Rojo y a último momento se sumó el arquero Esteban Andrada, debido a un contacto estrecho.

Boca, que si contará con el sanjuanino Emmanuel Mas de arranque, intentará traerse en buen resultado de Bolivia.

The Strongest participa en una Libertadores por 27ma ocasión y su objetivo es competir de igual a igual, sobre todo cuando juega en La Paz, beneficiado por el tema de la altura, algo que todos los rivales sienten, en mayor o menor medida.

Sin "Carlitos"



El presidente de The Strongest, de Bolivia, Ronald Crespo, lamentó ayer la ausencia del capitán y figura de Boca, Carlos Tevez. "Nos hubiera gustado que venga Tevez. Igualmente Boca tiene muchísimas grandes figuras. Nuestro objetivo es ganar el partido y creo que podemos hacerlo", señaló Crespo. "Nuestro objetivo es conquistar la Copa Libertadores. Nosotros no estamos yendo a participar, estamos preparados para competir. Son 11 contra 11, unos más caros y otros más baratos, pero son 11 hombres contra 11 hombres", indicó el titular de The Strongest.