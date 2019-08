Al frente. Frank Fabra, de Boca, elude la marca de Chimino, de Patronato. El colombiano fue clave, ya que tiró los dos centros que terminaron en goles de Salvio y Tevez.

Le bastó con jugar a full el primer tiempo, porque en el segundo sólo se empleó para que no lo lleven por delante. Así ganó Boca. Lo hizo por 2 a 0 sobre Patronato de Paraná. Allá, en la provincia entrerriana donde el local llevaba siete partidos sin perder.



Los dos goles xeneizes se dieron en el primer tiempo. Y ambos tuvieron un denominador en común: Los centros letales los tiró el colombiano Frank Fabra. El jugador que alterna la posición con el sanjuanino Emmanuel Mas. El colombiano mucho más rendidor en ofensiva mientras que el ex San Martín mejor defendiendo.



Lo concreto es que Boca hizo su negocio de principio a fin. Arrancó metiéndole marca pegajosa al local y le quitó la pelota. Basó todos sus movimientos en un gran despliegue. Y Patronato fue incapaz de salir de esa telaraña que le tejió el equipo de Alfaro.



No extrañó que a los 5 minutos, tras un pase en profundidad de Fabra, Salvio picó, le dio abajo y el arquero atajó a medias. Aunque la pelota le dio en la cabeza al propio Salvio que ya estaba en el piso y se fue al fondo del arco local.



El dueño de casa recibió esto como un mazazo y tardó en reaccionar. Boca, en cambio, ni lerdo ni perezoso, siguió con la misma tónica y 10 minutos después llegó al segundo. Otra vez Fabra metió un centro -ahora de "tres dedos" cambiando de frente- y Tevez la paró con categoría y definió de derecha.



Lo que quedó del primer tiempo fue la tranquilidad de Boca para manejar los tiempos del partido y el nerviosismo de Patronato para tratar de hilvanar alguna jugada que le permita descontar.



El complemento siguió con la misma tónica. El Xeneize se replegó y buscó dañar de contragolpe pero ya no hizo el gasto. Patronato fue al frente más que en el primer tiempo, tuvo una que otra chance, pero no le alcanzó porque lo faltó efectividad.



En síntesis, fue un cómodo triunfo de Boca porque siempre reguló el partido.



Fin a la novela



Finalmente y tras las dudas, Cagliari envió la oferta formal por Nahitan Nández y el mediocampista viajará a Italia. De esta manera se terminó la novela, por lo que el conjunto europeo pagará 20 millones de dólares, de los cuales 14 son para Boca (el club también se quedará con el 15 por ciento de una futura venta).