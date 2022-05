El de anoche fue otro Boca. Mucho más parecido al de los últimos partidos que aquel que mostraba no tener rumbo. Dominó con autoridad y jugando muy bien ante Defensa y Justicia. Le ganó 2 a 0 y se metió en una de las semifinales de la Copa Profesional de Fútbol, que jugará el sábado contra Racing Club.

Varios de los jugadores Xeneizes mostraron su categoría y clase y el juego de conjunto se mostró esta vez bastante aceitado. Por todo eso, Boca ganó con total merecimiento.

Para adelante. Pol Fernández deja en el camino a dos rivales para encabezar otro ataque de Boca. El equipo de Battaglia levantó su nivel de juego y ganó con autoridad.

El primer tiempo mostró a un Boca decididamente ofensivo ante un rival que se mostró agazapado y esperando que se le den los contragolpes. En ese panorama y luego de unos primeros minutos que fueron los típicos "de estudio", el Xeneize avisó que estaba dispuesto a ganar cuando Zambrano metió un fuerte cabezazo que se estrelló en uno de los palos. Desde ahí Boca se convenció más todavía y empezó a llegar con verdadero peligro sobre el arco de Unsain. A los 19" el local estuvo a punto de desnivelar pero Fernández la elevó, aunque el juego se fue intensificando en favor del dueño de casa.

Hasta que a los 32" una gran jugada de Villa por su sector terminó en centro del colombiano que Pol Fernández mandó al fondo del arco. Todo Boca festejaba pero al árbitro lo llamaron desde el VAR. Merlos fue a ver y se convenció de lo que él no había visto. Fue infracción de Villa (codazo sobre su marcador) antes que mande el centro. El gol fue anulado ante las protestas de todos los jugadores Xeneizes y la indignación de su gente.

Igual, Boca no desesperó y siguió atacando en forma permanente. A los 38" otra vez Villa desequilibró por izquierda pero no fue gol de casualidad. Pero la justicia se dio dos minutos después. Villa, cuando no el colombiano, fue habilitado por su coterráneo Fabra y esta vez se jugó la suya. No mandó centro, le pegó fuerte al arco. El arquero Unsain falló al cubrir mal el primer palo y la pelota se le coló al gol. Festejo total en La Bombonera.

El complemento arrancó mostrando más de lo mismo. Así a los 11" Fernández se comió ese segundo gol luego de un centro de Salvio. Pareció que Defensa reaccionaba y empezó a ir más al frente. Pasados los 20" el visitante se hizo dueño de la pelota y Boca se replegó. El Halcón llegó dos veces con peligro, algo que no había hecho antes. Pero Boca movió la cabeza y volvió a lo suyo. Por eso no extrañó el gol de Ramírez (el primero de un volante) a los 32", con tiro cruzado, tras gran pase de Romero. Eso marcó prácticamente el final antes del tiempo reglamentario.

dominar por completo el primer tiempo. Después Boca rubricó su victoria marcando un segundo gol.

Boca se queda sin su sponsor

Una noticia que movió al mundo Boca en la previa del partido ante el Halcón de Florencio Varela, anoche en La Bombonera. El equipo se queda sin sponsor. Es que no seguirá Qatar Airways y la camiseta podría quedar sin patrocinador.

En junio finaliza el vínculo con Qatar Airways y ya se supo que no será renovado. El Xeneize ya tiene otras propuestas que se están estudiando. Aunque podría lucir su camiseta sin publicidad mientras negocian con los ofertantes.

Luego de la victoria del Xeneize anoche, el equipo de Battaglia jugará una de las semifinales frente a Racing Club que ayer goleó a Aldosivi de Mar del Plata.

La otra semifinal saldrá tras los choques de hoy entre Estudiantes-Argentinos Juniors y River Plate-Tigre.

Según trascendió ayer ambos partidos semifinales se jugarán el día sábado, debido a la participación de tres de los cuatro equipos en la Copa Libertadores, que se jugará entre semana. Boca-Racing iría a las 18.30 y la otra semi a las 15.30.