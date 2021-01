Boca prescindirá de utilizar al delantero Cristian Pavón en la Copa Libertadores, ya que no inscribió en la nómina al jugador y dispondrá de los mismos 40 integrantes que tenía hasta llegar a los cuartos de final de la competencia sudamericana.

El Xeneize tenía la posibilidad de efectuar alguna modificación en la lista copera que usará no sólo en los duelos contra el Santos de Brasil (miércoles 6 y 13 de enero) sino también en un eventual paso a la definición en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En principio, si bien no hubo ninguna explicación oficial, allegados a la entidad le contaron a la agencia Télam que “se resolvió no incluirlo, luego de que el jugador no se presentara en la tarde del viernes a una reunión” que debía mantener con el entrenador Miguel Angel Russo.

Esa incomparecencia fue tomada como una “suerte de señal” de que el delantero, recientemente llegado desde Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, “no tiene pensado seguir” en Boca.

Desde el entorno de Pavón, aseguraron que recién iría a practicar “una vez que tenga los resultados” de un testeo PCR al que se sometió para diagnosticar un eventual contagio de coronavirus.

El cordobés acumula casi dos meses de inactividad desde la temprana eliminación de Los Ángeles Galaxy en los tramos finales de la Major League Soccer. El club estadounidense no uso a la opción de compra valuada en 20 millones de dólares.

Fuente: TN