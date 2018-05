Otra vez. Convirtió el defensor sanjuanino Emmanuel Mas, quien ya había anotado en el cierre de la Superliga ante Huracán.



Boca, flamante bicampeón del fútbol argentino, le ganó anoche a Talleres por 1-0, en un partido amistoso que se llevó a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.



El gol del equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto lo convirtió el defensor sanjuanino Emmanuel Mas a los 9 minutos del primer tiempo.



Boca, que hace unas semanas selló el bicampeonato y el miércoles consiguió el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, el gran objetivo que se puso a principio del año,



jugará el miércoles 23 de mayo en la localidad de La Pedrera contra un conjunto de San Luis en el cierre del primer semestre del año.



Luego, el plantel se tomará vacaciones hasta el 2 de julio, fecha en la que retornará a los entrenamientos, y el 8 de ese mes viajará a Sarasota, Estados Unidos, para realizar la pretemporada invernal hasta el 28.



En tanto Talleres ayer despidió su entrenador Frank Kudelka, que el viernes comunicó su salida en una emotiva conferencia de prensa tras ponerle su impronta a un equipo que -con el quinto puesto en la Superliga- accedió a la primera fase de la Libertadores 2019.



Boca, con un 4-3-3, tuvo nuevamente a Fernando Gago -completamente recuperado de la lesión ligamentaria de la rodilla derecha que sufrió en octubre del 2017- de titular y después presentó una alineación alternativa, con un gran partido de Gonzalo Maroni.



Talleres, por su parte, apostó también a un 4-3-3, pero lo más importante fue la despedida de Kudelka y el debut de Joel Soñora, hijo de Diego, que jugó en Boca desde 1988 hasta 1995.



El partido, con hinchas de los dos equipos, fue realmente discreto, Boca pegó de entrada con el gol de Mas (9m. PT), después Talleres mejoró, aunque en el segundo tiempo el equipo visitante justificó la victoria, pese a que sobre el final el conjunto local tuvo el empate en dos ocasiones. Un cierre de campaña para la T y un penúltimo capítulo para el monarca nacional como es el xeneize.





>> REPERCUSIONES

Gago, feliz por haberse sentido bien

Recuperado. De la lesión el volante de Boca, Gago.

El mediocampista de Boca Fernando Gago sostuvo que terminó "muy bien" en la victoria de anoche sobre Talleres por 1-0, en un amistoso en Córdoba, y dejó en claro que ya no hay secuelas de la lesión ligamentaria que sufrió en la rodilla derecha en octubre del 2017.



"Me sentí y terminé muy bien. Ya no tengo ni molestias ni dolor. Ahora viene un parate y luego la pretemporada, donde quiero ponerme al 100 por ciento", afirmó Gago.



El plantel de Boca realizará del 8 al 28 de mayo la pretemporada en Sarasota, Estados Unidos.



"Todo lo que juegue Boca es importante, Libertadores, Superliga y Copa Argentina. La idea es ganar todo", agregó.



En tanto, el entrenador de Talleres, Frank Kudelka, manifestó en su despedida que "agradecimiento eterno, solo eso, a un equipo y un club extraordinario. Y un cariño enorme con la gente. Fueron tres años y medios muy lindos y emocionantes, donde di lo mejor, y por eso me voy emocionado y feliz. Espero algún día poder volver".