El sueño tan ansiado de obtener la séptima Copa Libertadores para Boca tiene esta noche una parada complicada. Una prueba de fuego: en la Bombonera, recibe a las 21.45 (por Fox Sports) al siempre difícil Cruzeiro de Brasil, por los cuartos de final. Se trata de un adversario mucho más complicado que su antecesor, Libertad de Paraguay, en los octavos de final.



El xeneize sabe que su máximo objetivo de la temporada está en juego y su entrenador, Guillermo Barros Schelotto, ratificó sus intenciones más que ofensivas: ubicará como enganche a Mauro Zárate, mientras que la delantera estará compuesta por Cristian Pavón y Darío Benedetto. Nuevamente el Mellizo demuestra que no le tiembla el pulso apuntando a lo mejor para el equipo, dejando en el banco de suplentes a dos históricos como Carlos Tevez y Fernando Gago. El Apache viene peleándola de atrás en las preferencias del entrenador, y Pintita aún no tiene su mejor versión por lo que no irá de movida. En el once de Boca perdió su puesto de titular el lateral sanjuanino Emmanuel Mas, siendo relegado por el uruguayo Lucas Olaza.



Cruzeiro, en tanto, viene de eliminar en octavos de final al Flamengo y tiene en el argentino Hernán Barcos su factor desequilibrante.



Historial

Boca y Cruzeiro se midieron en 12 ocasiones hasta el momento, teniendo el equipo argentino una ventaja en el historial de 5 victorias contra cuatro derrotas y los restantes tres fueron empates.



Ante el rival de esta noche, en Argentina, ganó 4, empató 1 y perdió el restante.