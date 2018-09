Sigue la danza de nombres por La Boca. Tras la dura caída ante River en el último Superclásico, Boca busca un arquero para reemplazar al lesionado Esteban Andrada.

El primer nombre que surgió en escena es el de Marcos Díaz, quien tiene contrato con Huracán hasta diciembre y Boca ofreció 1,8 millones de dólares por su pase. Esta chance aún está en veremos.

Se tiró sobre la mesa la posibilidad de Guido Herrera, el arquero de Talleres. Totalmente imposible ya que el club cordobés no quiere saber nada con venderlo en plena temporada.

Se barajó y desechó rápidamente el nombre de Oscar Ustari. Y ahora surgió otro: Cristian Campestrini, quien supo atajar durante años en Arsenal.

El arquero ya tiene 38 años y se encuentra sin club; iba a firmar con el Dinamo Brest (donde iba a dirigir Diego Maradona) pero esa chance se cayó. "Nadie me llamó pero leí los rumores. Estoy tranquilo porque sé que se manejan muchos nombres", dijo.

Y agregó: "Yo terminé de jugar en mayo y después esperé lo que Diego me había propuesto en Bielorrusia. Me entrené siempre. Hace tres meses no juego pero no me olvidé de atajar. La ilusión, las ganas y el compromiso siempre van a estar".

El pasado de Campestrini en la Selección

Fue Diego Maradona quien lo convocó para algunos partidos con la Celeste y Blanca. Vale recordar que el DT llamó a más de 100 jugadores durante su ciclo, que duró un año y medio.

La carrera de Campestrini

Surgió de Rosario Central y también jugó en Ferro, Tigre, Almirante Brown, Arsenal, Olimpia, Puebla, Chacarita y Dorados de Sinaloa, justamente donde hoy dirige Maradona.

Sin embargo en el fútbol argentino es recordado por su exitosa etapa en Arsenal, donde llegó en 2008 y se fue en 2014. Ganó tres títulos: Clausura 2012, Supercopa Argentina 2012 y Copa Argentina 2013.