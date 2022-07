Boca, a horas del encuentro frente a Banfield, presentó este viernes su nueva camiseta titular, la cual estrenará esta noche, y la misma contará con las particularidades de que está libre de sponsor en el pecho y está inspirada en los modelos que utilizó entre 1989 y 1992.

La entidad de La Ribera se quedó sin su sponsor principal luego de no renovar el vínculo con una aerolínea, el cual tuvo una duración de cuatro años tras su arribo en 2018.

De este modo, no solo no lucirá ninguna publicidad en el pecho de su camiseta -algo que no pasaba desde la final de la Recopa de 1990- sino que verá una importante pérdida económica, ya que la empresa aérea dejó un total 28 millones de dólares por sus años de contrato.

Si bien esto es celebrado por los hinchas por el aspecto estético, también priva al "Xeneize" de sumar ingresos millonarios, por lo que ya está en gestiones con otro anunciante para ubicarlo en las mangas.

Por otra parte, la flamante camiseta destaca su color azul vibrante y un tono amarillo reluciente, con la particularidad de que presenta el cuello al estilo polo, mientras que, además, la misma traza similitudes con las que supo utilizar el club entre 1989 y 1992.

Ante ello, Boca y Adidas explicaron por medio de un comunicado: "La nueva camiseta hace un guiño al equipo campeón del Apertura 1992, un título muy recordado por la hinchada de Boca".

La gran diferencia con aquella indumentaria en la que se inspira es que, además de tener un color mucho más claro y llamativo, las rayas amarillas típicas de la marca que viste al "Xeneize" no llegan hasta el final de la manga, como sí lo hacía aquella que supieron vestir Gabriel Batistuta y Diego Latorre, entre otros.

Por último, la nueva camiseta que fue nombrada bajo el lema "Boca te llevo en el alma", costará $14.999 en la versión adulto, mientras que paro los niños tendrá un valor $12.999. Por su parte el short saldrá $8.999.