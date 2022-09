Boca empató anoche sin goles con Huracán en un flojo partido de dos de los protagonistas del campeonato 2022 de la Liga Profesional y cortó su racha de triunfos que lo había encaramado en el lote de vanguardia.

El "xeneize" mostró una floja versión en un pobre encuentro y decepcionó al público que esperaba una nueva victoria para confirmar la candidatura al título.

El equipo de Hugo Ibarra alcanzó los 36 puntos de Gimnasia y Esgrima La Plata, que hoy cerrará la 20ma fecha, pero quedando dos por detrás del nuevo puntero, Atlético Tucumán.

Huracán, que llegó a los 34 puntos, sumó su tercer empate en fila y lleva nueve fechas sin perder con cinco igualdades y cuatro victorias.

En un partido discreto y sin emociones, ambos equipos mostraron la paridad que hay en el torneo y que el título se definirá en las últimas fechas. En un día y horario incómodo, la Bombonera se llenó para ver al equipo de Hugo Ibarra que se metió en la pelea por el título luego de los triunfos consecutivos y el envión que significó la victoria en el Superclásico contra River. La respuesta del equipo, en la primera etapa, no fue la esperada y fue sorprendido por un buen planteo de Huracán que, dentro de la mediocridad que hubo en el juego, fue algo más que el local. La más clara del primer tiempo fue de Huracán cuando a los 21 minutos, el uruguayo Matías Cóccaro conectó de taco un centro desde la derecha de Guillermo Soto pero la pelota se fue desviada.

Para jugar el segundo tiempo, Ibarra puso a Luis Vázquez por "Pipa" Benedetto, quien había marcado los goles de los triunfos ante River y Lanús, ambos por 1 a 0. De entrada, a los 2 minutos, el juvenil delantero tiró un buen centro atrás para la llegada de Molinas que la mandó por arriba del travesaño. Huracán, por su parte, cambió su postura en la segunda etapa ya que dejó de presionar, se retrasó unos metros y le cedió la posesión a Boca. La parte final del encuentro tuvo a Boca empujado por su gente pero sin ideas para generar peligro pese al cambio de toda la ofensiva que realizó Ibarra con los ingresos de Vázquez, Romero y Orsini. Así, el xeneize cortó su envión y al final del torneo se sabrá si sumó un punto o perdió dos.

Cierre

A partir de las 20.30 horas, en Santiago del Estero, Gimnasia buscará una victoria para ser puntero nuevamente al visitar a Central Córdoba, cerrando la 20ma fecha. Mientras que desde las 18, Patronato será anfitrión del Rosario Central que conduce Carlos Tevez.

Optimista

El DT de Boca, Hugo Ibarra, analizó tras el empate que "me voy con bronca porque siento que podíamos ganarle a un gran rival, igual rescato siempre que en la Bombonera no hay que perder. No tengo dudas que vamos a dar pelea hasta el final". En tanto, anoche Atlético Tucumán se subió a lo más alto al vencer 2-1 a Argentinos. Ambos tantos los anotó Cristian Menéndez, quien luego fue expulsado; descontó, Darío Salazar. Además: Arsenal 3 Aldosivi 0 y Estudiantes 1 Defensa y Justicia 2.