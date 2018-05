Boca quiere blindar al delantero Cristian Pavón, una de sus máximas figuras, y piensa en elevar su cláusula de rescisión de 30 a 50 millones de dólares antes que arranque el Mundial de Rusia 2018. Es que seguramente la cotización del cordobés se revalorice con la cita mundialista y Daniel Angelici no quiere llevarse sorpresas.

El representante del jugador, Fernando Hidalgo, ve con buenos ojos la posibilidad de que el club aumente su valor de venta, aunque aclaró que tendrá que venir acompañado por una mejora sustancial en su contrato. "Esto nos llena de orgullo. Si Boca quiere elevar la cifra, tendremos que sentarnos y hablar. Hoy el contrato está licuado", declaró Hidalgo en diálogo con TNT Sports.

Y destacó: "Boca no tiene intención de negociarlo. Cualquier equipo que quiera pedir una cotización se tiene que ajustar a los términos que hay en la cláusula porque no hay un club vendedor. Nosotros nunca vamos a rescindir unilateralmente el contrato. No queremos irnos por la puerta de atrás".