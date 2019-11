De festejo. Mauro Zárate festeja su gol, al lado de su compañero Villa. Boca fue pura efectividad y goleó al equipo del Viaducto para volver a la punta, al menos hasta que Argentinos juegue hoy.

Boca Juniors cortó una racha de dos derrotas consecutivas en la Superliga y volvió de forma transitoria a la punta junto con Argentinos y River, al golear ayer como local a Arsenal por 5-1 en un partido que resolvió con alta eficacia ofensiva.

Su juego no encandiló pero le bastaron dos apariciones en el primer tiempo de Tevez -figura- y Ábila, para encaminar el séptimo triunfo en el torneo local.

El colombiano Frank Fabra, en dos oportunidades, y el ingresado Mauro Zárate redondearon en el segundo tiempo un marcador cuyo descuento estuvo a cargo de Gastón Álvarez Suárez.

Boca salió con decisión a llevarse la victoria para recuperarse.

En las tribunas con claros hubo clima caliente contra la dirigencia.

En el primer cuarto de hora puso el desarrollo del juego cerca del arco visitante a partir del buen manejo de Reynoso, la movilidad de Tevez, la velocidad del colombiano Villa y las subidas de los laterales Buffarini y Fabra.

Cuando Arsenal parecía acomodarse al partido llegó la apertura del marcador con una pirueta del "Apache", una suerte de media vuelta o tijera, que sorprendió al arquero Gagliardo.

¿Habrá sido su último gol en La Bombonera? "Carlitos es de Boca, de Boca no se va...", cantó de inmediato el sector de "La 12" para mimar al ídolo que probablemente deje el club a fin de año.

Arsenal no perdió la línea y generó situaciones muy claras para el empate. La efectividad que no mostraba Arsenal volvió a exhibirla el local en el cierre de la primera parte con el primer acierto de "Wanchope", que marcó el segundo de Boca.

El inicio del segundo tiempo ofreció una muestra condensada de lo que fue el partido. A los 3", el delantero García dilapidó de cabeza una ocasión frente a Andrada y en la acción siguiente Fabra estiró la ventaja.

La diferencia de tres tantos le quitó emoción al encuentro hasta la lluvia de goles del final. Luego vino el descuento de Álvarez Suárez y la consumación de la goleada con un contraataque de Zárate y una nueva aparición de Fabra.

>> Caricias de Alfaro para con Tevez

El director técnico de Boca, Gustavo Alfaro, opinó sobre la continuidad de Carlos Tevez después de diciembre y reveló que le dijo que "se tiene que quedar" hasta cuando él quiera.

El entrenador destacó la actuación de Tevez y al mismo tiempo el "Apache" lo respaldó y pidió por su continuidad.

"Tengo una relación de mucho respeto y cercanía con Tevez. Me alegra por el partido que tuvo", expresó Alfaro.

En esta línea, Alfaro, quien al mismo tiempo recibía el apoyo de Tevez, destacó su buena relación con el jugador.

"Me inventaron más de una pelea con Carlitos"y él me dijo "Míster me inventaron más peleas con usted que con mi señora"", reveló el DT cuyo vínculo con el club finaliza a fin de año.

"Tevez se tiene que quedar hasta que él quiera. Es un tipo leal, salió a bancar a Maradona después del Mundial 2010 y eso le costó no estar en el próximo".

El entrenador también señaló la incomodidad que genera la incertidumbre por las elecciones en el club y se refirió a los cánticos en contra de la Comisión Directiva. "Se hace política con el descontento popular y no a través de la propuesta", remarcó.



LO DIJO TEVEZ, AUNQUE DEJÓ DUDAS

"No me imagino con otra camiseta"

El delantero de Boca Carlos Tevez se refirió a su futuro en el club y aunque aseguró que no se imagina con "otra camiseta" admitió que "puede pasar".

"Hoy no me imagino con otra camiseta pero llegará un momento que será así. Uno se tiene que empezar a hacer la idea que puede pasar", reconoció Tevez, cuyo contrato con el "Xeneize" finaliza a fines de diciembre.

"Hoy no lo pienso, estoy disfrutando muchísimo. Quiero terminar estos partidos lo mejor posible. Boca tiene cosas más importantes que mi continuidad", agregó.

"Es una satisfacción. La gente de Boca me aprecia muchísimo, estoy en mi casa", aseguró el delantero, de 35 años, que marcó su tercer gol en la presente Superliga.

"Hoy salió todo redondo, necesitábamos salir rápido de esta situación", agregó.

Posteriormente, en diálogo con Radio Mitre, apoyó la continuidad del entrenador: "Alfaro sabe más que nadie que tiene mi respaldo. Nos inventaron muchas peleas pero nunca me peleé".

"Sólo me enojé porque no me puso contra River (por la Superliga)", concluyó.



Wanchope quiere revancha

Cerca, Wanchope Abila decía lo suyo: "A la Superliga le damos mucho valor, porque se juega todo el año, porque son muchas fechas. Es el torneo que hay que jugar siempre. Obviamente que la Copa Libertadores es algo que todos queremos y que tenemos pendiente, y el año que viene volveremos a ir con la misma ilusión y ojalá que sea con mejor suerte".