Se prepara. Boca recibirá el domingo a San Martín en La Bombonera por la 17ma fecha de la Superliga del fútbol argentino.

En lo estrictamente futbolístico, si no hay problemas en lo físico, Guillermo Barros Schelotto repetiría ante San Martín el mismo equipo que el domingo venció 1-0 como visitante a Banfield.



Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitán Nandez, Wilmar Barrios y Emanuel Reynoso; Cristian Pavón, Carlos Tévez y Edwin Cardona sería el once para recibir a los cuyanos.



Una buena noticia para el "mundo Boca" fue la presencia -ante la atenta mirada de los medios de prensa- de Fernando Gago, quien corrió y pateó con fuerza la pelota, a la espera de un alta médica que los más auspiciosos piensan que puede ser la próxima semana, y los más cautos dentro de 15 días.



El capitán y referente quiere estar ante River, cuando se cumplirían cinco meses y tres días de su operación por haberse roto los ligamentos de su rodilla derecha. Los tiempos lógicos para recuperarse de este tipo de lesiones son de 6 meses, por lo que no concuerdan las ganas del volante por volver con la idea del cuerpo técnico y médico.



Otro de los grandes ausentes del puntero de la Superliga en los últimos partidos, Pablo Pérez, estuvo en kinesiología recuperándose de una distensión en el músculo sóleo izquierdo (pantorrilla) y no llegaría para jugar en Perú ante Alianza Lima el 1 de marzo en el debut en la Copa Libertadores.



Para ese partido tampoco podría estar Nahitan Nández, quien fue suspendido por 6 fechas cuando jugaba para Peñarol y fue expulsado ante Palmeiras, de las cuales cumplió 3. Peñarol pidió ante la Conmebol que le reduzcan la pena, como pasó con Felipe Melo, el jugador brasileño que fue expulsado en la misma jugada, y existe la posibilidad de que al volante "charrúa" le bajen dos partidos de la sanción.