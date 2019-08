El primero. Wanchope Ábila festeja su conquista, que sirvió para abrir el marcador para Boca en la Bombonera. Después, cerca del final, afirmó su triunfo con otro gol. Ahora el Xeneize deberá jugar con Liga de Quito en cuartos de final.

Boca Juniors jugó anoche un buen partido y sacó el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América de manera completamente merecida. Derrotó al Panaraense de Brasil por 2-0 y eso, sumado al triunfo 1-0 en el partido de ida, le dio una cómoda clasificación a los cuartos de final de la competencia. Ahora, en cuartos de final, deberá enfrentar a la Liga de Quito de Ecuador, que eliminó a Olimpia de Paraguay.



El primer tiempo tuvo a Boca como el gran protagonista. Tanto al principio del partido como al final de la etapa. En ambos segmentos, el equipo Xeneize maniató al rival con una marca pegajosa, le quitó la pelota y creó innumerables situaciones para convertir. Eso sí, falló en la puntada final y por eso no se fue al descanso con el marcador favorable.



Sólo en la parte media de la primera etapa, el Panaraense logró equilibrar el trámite y, a través de contragolpes, también tuvo sus oportunidades, aunque éstas fueron lejos en menor número que las del local.



Cuando se estaban acomodando, el visitante metió una contra que terminó con un tiro de emboquillada del activo Nikao pero el balón salió desviado.

En las alturas. Mc Allister gana en las alturas a un rival. La marca pegajosa sirvió para neutralizar al equipo brasileño y los goles rubricaron la clasificación xeneize.



Boca, en su afán de quitarle la pelota al equipo brasileño, se excedió en faltas por eso Nández y Weigandt vieron la tarjeta amarilla.



A los 11" Capaldo tiró por arriba una buena chance y tras cartón Nández se lo perdió de manera increíble. Pero la más clara para el local se dio a los 34", cuando después de unos tiros ante un área superpoblada casi se da un gol en contra en el arco de los brasileños pero un defensor despejó sobre la línea.



Y a los 43" Ábila tiró por arriba desperdiciando otra buena oportunidad. Así se fue el primer tiempo. Con un Boca dominante pero falto de efectividad.



El primer tiempo empezó parecido pero a los 11" se dio una jugada de inflexión que cambiaría todo. Es que tras un saque de arco, Nández la peinó y Wanchope Ábila hizo un movimiento y la clavó en el arco rival. Golazo y tranquilidad total en Boca.



En cambio para Paranaense fue un golpe al corazón, porque prácticamente desapareció del juego. No tuvo ningún tipo de iniciativa y, si bien arrimó peligro con un par de llegadas en especial por tiros libres, pareció darse por vencido ante las circunstancias.



Boca, entonces, tuvo tiempo de despedir con un cerrado aplauso a Nández (se va a Italia) cuando fue reemplazado y a alentar de manera ruidosa la victoria de su equipo. Más todavía cuando, en el descuento, Salvio elevó la cuenta a 2-0.

Se encamina la salida de Pavón

Boca le ofreció a al Los Angeles Galaxy cederle a Cristian Pavón (foto) a préstamo por un año a cambio de una suma cercana a los dos millones de dólares y con una opción de compra alta pero que no llega ni por asomo a los 50 millones en los que en algún momento fue tasado. Igual, la operación se cerraría hoy.



La oferta que enviaron los Estados Unidos por el pase de Cristian Pavón no convenció a la dirigencia de Boca. "Pavón bajó el rendimiento, sí, pero nadie se olvida de jugar al fútbol. Por eso, antes de una mala venta, prefiero prestarlo a un buen club europeo", dijo Angelici para justificar la decisión de rechazar la propuesta. Sin lugar en Boca, adonde ya no entra en consideración, Pavón quiere irse. Y si bien en la dirigencia no se oponen a que se vaya tampoco están dispuestos a regalarlo.