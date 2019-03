Aprobado. Si bien por momentos la pasó mal, Boca también tuvo para ganarlo. El Xeneize sumó en la primera fecha del Grupo F, que también integran Atlético Paranaense y Deportes Tolima





No pudo. Lo intentó por momentos, lo tuvo pero también casi lo termina padeciendo en otro tramo del partido. Boca comenzó su camino en la Copa Libertadores 2019 sumando. Un paso corto, pero firme. Ante un adversario que no exhibió grandes armas pero que contó con los más de 2.500 metros de altura como aliados, cosechó un punto como visitante: igualó 0-0 ante Jorge Wilstermann en Cochabamba.



Wilstermann intentó aprovechar su mejor adaptación a la altura buscando a los mediocampistas por afuera para que lastimaran en velocidad, a espaldas de los laterales. Apenas si inquietó con alguna pelota cruzada. Los avances con el balón al piso del Xeneize encontraron espacios a los 19 minutos, cuando Almendra llegó al área y Silva lo pisó: era penal, pero Julio Bascuñán lo omitió. A la visita le costó encontrarse, jugó midiendo las fuerzas, dejando la sensación permanente de que, si se animara, puede golpear. Recién en los últimos minutos de la primera parte, el local empujó con mayor continuidad, porque Boca sintió el esfuerzo invertido y porque “Pochi” Chávez, ex xeneize, asumió la conducción.

Duro. El local se acomodó mejor en la altura y eso le jugó a favor. Boca mostró por momentos un gran nivel que ilusiona.



El segundo tiempo comenzó como un calco del primero. Boca continuó acunando el partido, sin desarmarse. Sólo Carlos Tevez, en tres cuartos de campo, cambió de ritmo en jugadas puntuales, cuando las piernas se lo permitieron. Y Wilstermann no terminó de asumir la obligación de llevar el peso del partido. En consecuencia, el desarrollo se hizo más cansino.A los 67 minutos de juego se dio la acción más peligrosa del dueño de casa, siempre desde los pies de Chávez, el ‘distinto‘ de la cancha. Tras una pelota parada trunca, el ex Atlas y Boca desbordó por la derecha, envió el centro y encontró Silva, quien cabeceó de pique al piso: Julio Buffarini, en la línea, alcanzó a rechazar. La jugada continuó, Meleán impactó de aire, y el que resolvió fue Andrada, enviando el balón por encima del travesaño. El local siguió insistiendo, a los 34’, Chávez se despachó con un remate desde la puerta del área que pasó apenas cerca del palo derecho de Andrada. Boca tuvo su opción más clara a los 37’ en los pies de Nahitan Nández quien con un remate con la derecha desde el centro del área se fue muy cerca del palo izquierdo.



Con el objetivo de volver a salir campeón de la Copa que se le niega desde 2007, con el peso de la final perdida frente a River en 2018, Boca rescató un empate en Bolivia.

Burdisso: “Alfaro es más de lo que busqué”



El mánager de Boca Juniors, Nicolás Burdisso, elogió al entrenador, Gustavo Alfaro. “Alfaro es más de lo que busqué. Estoy satisfecho con lo que vengo viendo en estos dos meses. Me sorprende día a día. No sólo por su virtud en la gestión del vestuario sino porque es una persona muy didáctica para enseñar fútbol”, valoró el ex futbolista ‘xeneize‘ en diálogo con La Red. “Estamos muy contentos, sabemos que tenemos que mejorar, pero los resultados a corto plazo se empiezan a ver, el equipo comienza a creer y a tener confianza en sí mismo”, afirmó.



Alfaro igualó el pasado viernes al récord de Carlos Bianchi en su inicio de ciclo (1998-2001) al conseguir 17 puntos sobre 24 en juego tras vencer a Unión de Santa Fe por 3-1 como visitante.

En otro orden, el ex defensor de Genoa e Inter, de Italia, explicó que su rol como mánager: “La preparación del director deportivo son los 20 años de carrera que tuve en el fútbol como jugador y que te dan la experiencia, más allá de que en Europa exista la carrera de director deportivo. Durante esos 20 años fue ver todo lo que pasaba alrededor tuyo. Yo creo que hay que seguir aprendiendo pero no inventar nada. Hay muchas cosas conocidas que funcionan. Yo propongo y el que baja el martillo es el presidente‘, detalló.



Tevez: “El hincha no deja de sorprenderme

Desde que el plantel de Boca arribó a la ciudad de Cochabamba, no deja de recibir el apoyo de los hinchas. Y aquí, en tierras bolivianas, son muchos los simpatizantes xeneizes. Por eso se entiende tanto entusiasmo. Luego del almuerzo y antes del último descanso previo al debut en la Libertadores ante Wilstermann, varios jugadores de Boca encabezados por Carlos Tevez (foto) salieron a saludar, a sacarse fotos y a firmar autógrafos. “Estamos con muchas ganas, esperemos estar a la altura”, dijo Wanchope Abila, que fue uno de los primeros en salir, aunque enseguida lo acompañaron Nández, Almendra, Marcone, Andrada y el colombiano Villa.



Sin embargo, el furor principal fue cuando salieron Carlos Tevez y Benedetto. “Estamos muy agradecido a toda la gente que nos apoya, más cuando estamos en otro país”, contó el Pipa, al que más ovacionaron.



Lógicamente, el Apache no se quedó atrás en sus conceptos: “No nos cuesta nada salir a saludar y firmar autógrafos. Sabemos que le damos una alegría muy grande a la gente. Es muy lindo irse a dormir la siesta con todo este afecto. El hincha de Boca no deja de sorprenderme por eso hay que devolverle el cariño”.