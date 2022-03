Luego de la derrota 1-0 de River en el Superclásico ante Boca, Marcelo Gallardo analizó las acciones en conferencia de prensa donde se mostró molesto y tuvo un cruce con un periodista tras una crítica a González Pirez: "Defiendo a mis jugadores y más en el error", expresó.



"Por muchos momentos controlamos, faltó el gol. Fue un partido que se veía una postura nuestra de jugar en campo de Boca, de generarle contrariamente a lo que hicieron en el último partido, un equipo peligroso con la pelota. Tuvimos buenas asociaciones, jugadas claras de gol, muy claras, no pudimos convertir en nuestros mejores momentos. En el ST salimos a jugar, pero a partir del gol cambió el partido", comentó y agregó: "Es difícil reponerse ante esa adversidad, pero el fútbol es eso, hay que salir del error e imponerse. En el fútbol siempre hay errores, se convive con el error". Sobre el error de González Pirez: "A mí no me confunden estas situaciones, una derrota, un resultado adverso. Tranquilidad, serenidad... Hay que tener serenidad... No me voy a sentar acá a hacer una crítica para que vos estés contento con tu pregunta (NdeR: al periodista que preguntó). Suelo ser muy autocrítico conmigo y mi equipo. Si me hacés una critica directa de un jugador no te voy a dar el gusto, los defiendo a mis jugadores y en el error más todavía. Más cuando se pierde un partido", explicó en un momento tenso que tuvo con un periodista de DirecTV.

Fiesta y líos en Núñez

El estadio de River lució colmado con más de 70 mil espectadores que habían agotado las entradas en sólo horas. Igualmente, tanta pasión generó algunos disturbios dando como saldo 16 detenidos en la previa.