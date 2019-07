Boca Juniors comenzará a desandar hoy su camino en los octavos de final de la Copa Libertadores cuando visite en Curitiba al siempre peligroso Athlético Paranaense, en el cruce de ida de la llave que se definirá en "La Bombonera".



El encuentro se jugará hoy a partir de las 21.30 en el estadio Arena da Baixada, del equipo brasileño, con el arbitraje del uruguayo Daniel Fedorzcuk y televisación de la señal de cable Fox Sports.



La revancha se jugará en "La Bombonera" el miércoles 31 de julio y el ganador de la llave enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce que animarán la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador, y Olimpia de Paraguay.



Boca y Paranaense son dos viejos conocidos, ya que compartieron la fase de grupos, ambos integraron el G que ganó el "Xeneize", eso le dio derecho a definir la serie como local en Buenos Aires. En los cruces por el grupo, Paranaense goleó en Brasil por 3-0 y Boca ganó con lo justo en "La Bombonera" por 2-1.



En octavos de final, con eliminación directa, la situación será distinta y Boca, actual subcampeón de la Libertadores, se reforzó para ir en busca del título, aunque su primer escollo no será una presa fácil, por el contrario, Paranaense tiene un muy buen equipo y se desprendió de una sola figura, el lateral Renan Lodi, transferido al Atlético de Madrid.



Boca se presentará en Curitiba con algunas bajas sensibles como la dupla central titular, integrada por Lisandro López (desgarrado) y Carlos Izquierdoz (suspendido), y tampoco estará el goleador Darío Benedetto, quien transita sus últimas horas en el club tras haber acordado su salida al Olympique de Marsella francés.



En cuanto a los refuerzos, será titular uno solo, Alexis Mac Allister, ya que Eduardo "Toto" Salvio estará posiblemente entre los suplentes, al igual que el venezolano Jan Hurtado.



En la defensa, el DT Gustavo Alfaro armará la dupla central con Paolo Goltz y el paraguayo Junior Alonso, mientras que en los laterales estará por la derecha el juvenil de las divisiones inferiores Marcelo Weigandt, ya que Julio Buffarini no está al ciento por ciento desde lo futbolístico, mientras que a la izquierda jugará Emmanuel Mas.



En el mediocampo jugará uno de sus últimos partidos el corazón del equipo, el uruguayo Nahitan Nández, quien continuará su carrera en el Cagliari de Italia, en una baja sensible que Boca intentará disimular con la próxima llegada del italiano Daniele De Rossi. Boca apostará a la inspiración de Mauro Zárate, una amenaza con pelota en movimiento y detenida, la potencia y los goles de Ramón "Wanchope" Ábila, y espera que Mac Allister confirme todo lo bueno que mostró desde que se sumó al club procedente de Argentinos Juniors.



La gran duda



La lesión inesperada del colombiano Sebastian Villa le abrió la chance de titularidad al pibe Nicolás Capaldo que jugó la final de la Copa de la Superliga ante Tigre, relegando para Alfaro la opción de incluir a Cristian Pavón, que tendría destino casi seguro en la MLS de los Estados Unidos.