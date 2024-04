Estudiantes de La Plata será hoy local de Boca Juniors en el cotejo postergado de la fecha 11 de la Copa de la Liga 2024. El encuentro arrancará a las 19.30 y se podrá ver en vivo a través de ESPN Premium. La razón de aquella suspensión fue la descompensación del futbolista Javier Altamirano a los 17 minutos del primer tiempo: el chileno sufrió una convulsión y el partido fue suspendido en medio del llanto y la conmoción de sus compañeros. El duelo, al que le quedan por disputarse 63 minutos en el Estadio Uno, es clave para ambos equipos en búsqueda de sellar el pasaje a la Fase Final. Se disputarán un tiempo de 31 minutos y otro de 32 para completar el cotejo.

Boca está cuarto en la Zona B con 22 puntos, mientras que Estudiantes se encuentra sexto, con 21, por lo que el cotejo será decisivo para la suerte de ambos. En caso de conseguir los tres puntos, el conjunto dirigido por Diego Martínez se asegurará la clasificación a los cuartos de final. Por eso, el entrenador prepara su once ideal ya que casi todos los jugadores se encuentran a disposición.Pese a que aún no está confirmado el once titular, todo indica que Martínez utilizará la formación ideal que contará con los regresos de Cristian Medina y Luca Langoni. Además, se daría el ingreso de Nicolás Figal en la defensa en reemplazo de Cristian Lema. Mientras que, en el arco, Martínez plantaría nuevamente a Sergio Romero. Por lo que Figal, Marcos Rojo, Ezequiel Fernández y Pol serían los cuatro cambios con respecto al equipo que inició el partido ante el Pincha, en el que sólo se jugaron 27 minutos.

Así las cosas, mientras Boca sabe que ganando en La Plata o el martes próximo frente a Godoy Cruz dirá presente en los cuartos de final, para Estudiantes es imperioso triunfar frente a su gente para no estar obligado a vencer a Lanús en el Sur en la última jornada para seguir en carrera.