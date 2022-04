En el plato fuerte de la jornada, Corinthians le ganó 2-0 a Boca, lo dejó último y ahora lidera la Zona E de la Copa Libertadores 2022. El Xeneize llegó a Brasil un poco más aliviado por el triunfo del pasado fin de semana, pero esta vez no pudo sacar pecho en la segunda prueba de fuego para Sebastián Battaglia. Maycon, los goles.

Lo mejor del primer tiempo para Corinthians se vio en los primeros 15 minutos, anulando de a ratos a Boca. Ya a los cuatro, Maycon anticipó un centro de Fagner con la cabeza, le cambió el palo a Javier García, quien debutó en el certamen con la camiseta del Xeneize a sus 35 años, y abrió el partido en el Neo Química Arena.

Encara. Eduardo Salvio, delantero de Boca, busca pasar en velocidad al defensor de Corinthians. El equipo de Sebastián Battaglia se encuentra último en su grupo.

También lo tuvieron Renato Augusto, Adson y Jo, pero García supo resolver con eficacia bajo los tres palos. Lo más interesante de la visita, en tanto, fue apenas un centro por lo bajo que no pudo conectar Luis Vázquez por muy poco. Después intentó empujar, aunque sin el peso de sus mediocampistas. Y es que el equipo se paró muy atrás y apenas intentó con los esfuerzos solitarios de los de arriba.

En el segundo tiempo a Boca le sobró actitud y tuvo más la pelota, pero no juego ante un Corinthians que se fue apagando con el correr de los minutos. Aunque ese entusiasmo no se tradujo en jugadas netas como para anotar. De hecho, el ingresado Darío Benedetto se dedicó más a pelearse con los rivales que en contar con alguna opción neta como para descontar. Justamente en un cruce del defensor local, Joao Victor, con el juvenil Zeballos, el Pipa se metió para hacer sentir el rigor. "Metete conmigo, no con él", le dijo al adversario. Por esa acción, el nueve recibió la amarilla y no podrá estar en el siguiente encuentro ante Always Ready, en la altura de La Paz (Bolivia).

Mañana habrá un partido importante, ya que Always Ready recibirá a Deportivo Cali. Si gana el equipo boliviano se le complicará aún más el panorama para el xeneize, más allá de su presente futbolístico más que complicado.

El arquero de Boca, Javier García, destacó luego de la caída que "se hizo un partido bueno en líneas generales, pero nos encontramos con ese gol de arranque que nos perjudicó mucho. Igual, intentamos en todo momento ir para adelante y lo hicimos de buena manera. Este club siempre obliga a ganar y eso lo tenemos claro todos. No queda otra que ganar todo lo que se nos viene de ahora en adelante".

Talleres ganó y se ilusiona



Talleres ganó merecidamente por 1-0 a Sporting Cristal, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la tercera fecha del grupo H de la Copa Libertadores y sueña con hacerse un lugar dentro de los octavos de final.

El elenco de Mario Caixinha protagonizó las mejores chances del partido pero le costó vencer la guardia de Alejandro Duarte, arquero del equipo visitante.

El gol de la T vino desde el banco de los suplentes, ya que Matías Esquivel fue quien encontró a la pelota boyando en el área y marcó el primer y único tanto del partido a los 20" ST.

Anteriormente Talleres contó con muchas chances de la mano de Federico Girotti, Michel Santos y el ya mencionado Esquivel pero, el 1-0 fue definitivo e inamovible.

Ahora el Matador cordobés sueña con los 8vos del certamen continental tras superar su mejor campaña histórica recién en el ecuador de la fase de grupos (en el 2002 sólo había sumado 5 puntos).

La "T" suma 6 unidades y se encuentra de momento en el segundo lugar del Grupo H.

El próximo miércoles tendrá la dura labor de enfrentarse nuevamente al Flamengo, esta vez en condición de local en el Kempes, a quien igualó en la cima del grupo con la victoria del día de hoy.

Por el lado de la visita, sumaron su tercera derrota consecutiva y el próximo miércoles recibirá a la Universidad Católica de Chile en Lima.