Se acostumbró a ganar Boca. Lo hizo en la recta final de la Superliga que le arrebató a River, lo extendió en la fase de grupos de la Copa Libertadores y lo repite en el inicio de la nueva Liga Profesional. Fue un trabajoso y valioso triunfo 2-1 en la cancha de Lanús con goles de Carlos Tevez y Ramón Ábila. José Sand había marcado el empate transitorio.

Arrancó mejor el campeón, plantado en campo contrario y con la autoridad para llevar las riendas en terreno ajeno. Con Edwin Cardona activo, partiendo desde la izquierda pero ganando su perfil hacia el medio para quedar de frente al arco. Y con Tevez en el lugar de la cancha que más le gusta, detrás de un centrodelantero clásico como Ramón Ábila. Fue Campuzano el dueño del mediocampo y desde los pies del colombiano la salida rápida hacia adelante. El gol de Carlitos, bien de goleador tras un córner desde la izquierda de Cardona que bajó Izquierdoz, traducía en el resultado ese dominio en el juego. Pero Lanús más allá de sus falencias y defensivas tiene a Sand. Y Sand se mueve como pocos en el área. Tal como había ocurrido por Copa Sudamericana ante San Pablo, el correntino está donde cae la pelota, esta vez tras la peinada perfecta de Pepo De la Vega. Y a cobrar. Con la mano, como le reveló a Campuzano, la empujó el goleador de 40 años y metió el 1-1. Desde ahí el partido se equilibró.

La Libertadores para Boca recién volverá a tener acción a fin de mes por los octavos de final.

Para el complemento Lanús ajustó las marcas y Boca ya no contó con el espacio que había tenido para jugar en el primer tramo del encuentro. Se hizo más friccionado, hubo muchos más cortes y parejitas armadas en toda la cancha. En ese juego, los pibes de Lanús se sentían más cómodos que los hombres de Boca. En ese escenario complejo llegó el gol de Wanchope. Parte de la jerarquía de los grandes equipos se resume en esa cualidad para poder desnivelar pese a un trámite bravo como el que se planteaba en el Sur. Para Ábila, que empujó de cabeza el rebote de Morales tras un derechazo fuerte de Cardona, su primer gol en la temporada significa un envión de confianza en la lucha con Soldano por el puesto de centrodelantero.

Y, ya sobre el final, cuando más debía atacar se quedó sin piernas el equipo de Luis Zubeldía que venía de un duro ida y vuelta ante San Pablo en el triunfo copero del miércoles. Y Boca se aferró a tres puntos valiosos para seguir con mentalidad ganadora.

Tevez, clave: "Me siento muy bien"

Apertura. Carlitos marcó otro tanto y llegó a los 88 con el equipo.



El capitán de Boca, Carlos Tevez, se mostró conforme con su rendimiento personal desde que volvió tras el parate por la pandemia y anoche lo ratificó con un nuevo gol, el número 88 con la camiseta del club que es ídolo y a solo cuatro de meterse entre los diez máximos anotadores de la historia. "Me siento muy bien, sobre todo de la cabeza, que como siempre digo es lo más importante para un jugar. El equipo se encuentra con mucha confianza y yo también. Lo importante es que el equipo gane y juegue bien como lo está haciendo, y esto te hace sentirte cada vez más fuerte", destacó el Apache luego del triunfo. Sobre su estado físico actual, el diez aseveró que "la verdad que cuando empezó el tema del parate, me tomó algunos días de respiro, pero luego me puse con todo las pilas de cara a lo que venía. Se hizo un buen trabajo a la distancia y luego cuando ya entrenamos juntos". A su vez, el DT, Miguel Russo, subrayó que "el equipo se va acostumbrando a partidos duros, difíciles como estos, donde todos te quieren superar y nosotros debemos reponernos a eso. Me gustó mucho la intensidad que demostramos, y haber estado siempre atentos. ¿El gol de Lanús? Me dijeron que es con la mano, pero ya veremos. Igual, nos hicieron apenas cuatro goles".