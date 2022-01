Boca Juniors, con varios cambios con respecto al equipo que presentó en el debut de este Fútbol de Verano, lució igual de efectivo y le ganó 3-2 a Universidad de Chile. Así, el Xeneize se clasificó a la final del torneo, que se jugará el próximo martes.

El primer tiempo empezó con imprecisiones pero con el correr de los minutos las acciones se fueron haciendo atractivas. El motivo fue que los equipos no trasladaron tanto y además se dieron chances de gol.

El Xeneize tuvo una clarísima antes de los 10" pero Molinas le pegó tan mal que la tiró arriba desde el punto del penal. La "U" chilena avisó con un par de cabezazos. El partido era agradable pero nadie escatimaba pierna, por lo que se fueron lesionados Casanova (en Universidad) y Almendra (en Boca).

A los 32" se dio la apertura del tablero. Tras un centro desde la derecha, Palacios la punteó y la mandó al fondo del arco. Boca se vio sorprendido aunque no tardó mucho en reaccionar. Es que 7" después llegó a la paridad.

Medina (reemplazó a Almendra) se anticipó a los centrales rivales en un córner y la peinó para mandarla al fondo del arco.

Y después, justo cuando se moría el primer tiempo, otro quedo de la defensa Xeneize le pasó factura. Fernández se elevó y metió un fuerte cabezazo tras un córner. La "U" se fue al descanso ganando 2-1.

Boca entró con nuevo aire en el complemento y rápidamente igualó otra vez. Zeballos, con un tiro bajo pero fuerte, puso el 2-2. Luego, ya con varios cambios, y con un equipo chileno casi desinflado, el Xeneize, por primera vez, pasó a dominar el marcador. Es que Vázquez, un goleador de estirpe, metió su sello y convirtió para el 3-2 definitivo.

"La decisión de volver fue con el corazón"

Darío Benedetto, flamante refuerzo del Xeneize, fue presentado ayer en conferencia de prensa donde reconoció la responsabilidad que tendrá dentro del plantel y analizó lo que se viene.

Sobre su relación con el "Pulpo" González, con quien hace tiempo tuvo un encontronazo verbal, Benedetto aclaró que "parecía que estaban esperando a que nos agarremos a trompadas. Somos dos profesionales, todo lo que se dijo queda adentro de la cancha y termina ahí. Nos dimos un abrazo, tenemos el mismo representante y ayer entró y se quedó mirando a ver si alguno reaccionaba y no, muy buena relación".

Sobre la competencia por ser el "9" de Boca, dijo: "Va a ser duro. La decisión siempre la va a tomar el entrenador y yo tengo que demostrar que estoy bien física, mental y futbolísticamente para ser titular. Boca no puede permitir que alguien no esté bien. Yo lo único que espero de los que estén es competir al máximo sanamente, así nos mejoramos todos".

En cuanto a la comparación con Palermo el "Pipa" señaló: "que me comparen con Palermo es muy fuerte porque todos saben que es mi ídolo y siempre lo va a ser. Es el máximo goleador de Boca y que te comparen con él es un placer. No me considero ídolo ni a la par de él, ni un poquito. Ojalá pueda hacer algo parecido a lo que logró Martín, que tantas alegrías le dio al equipo".

Y luego contó cómo se dio su regreso a Boca: "En su momento recibí un llamado de Román, el año pasado. Me preguntó que tenía pensado hacer cuando el Marsella no me iba a tener en cuenta y me iban a dar a préstamo. Le dije que tenía la posibilidad de jugar en España y quería probar eso. Cuando no tuve los minutos que necesitaba y no me sentí importante dentro del equipo, agarré y lo llamé a Román. Lo hablé con mi esposa y no lo dudamos. La decisión fue con el corazón. No me arrepiento para nada de haber tomado esta decisión".

Por último, sobre la Libertadores aclaró que "sabemos muy bien los objetivos que tenemos, principalmente el más importante que es la Libertadores. Estoy dispuesto a aceptar todo tipo de responsabilidad, no tengo problemas con eso. Quiero disfrutar el momento, estoy feliz de vestir esta camiseta".