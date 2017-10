Certero. El goleador de Boca, Darío Benedetto, anotó el segundo en la victoria sobre Patronato. El xeneize no detiene su marcha en la Superliga y ya le sacó seis puntos a sus perseguidores.

Boca paseó su solidez como líder de la Superliga al sumar con el 2-0 de anoche sobre Patronato, en Paraná, seis victorias en la misma cantidad de presentaciones, al completarse el segmento dominical de la sexta fecha del certamen.



Después de un primer tiempo sin aristas destacables, en cuyo transcurso Patronato le jugó de igual a igual al "xeneize" y le generó algunos inconvenientes defensivos que incluso hicieron que estuvieron cerca del gol, en la segunda mitad Boca arrancó con todo y a los cinco minutos se puso en ventaja.



Quedaban 40 minutos por delante pero la sensación que se instaló en el estadio Presbítero Grella, colmado de espectadores y de tanto entusiasmo que el partido debió iniciarse con 18 minutos de demora por los papeles multicolores lanzados al campo por la parcialidad local cuando ingresaron los equipos, era que todo estaba definido.



Es que en esta media docena de compromisos en el certamen, el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto, que hoy llegó a los 65 partidos al frente del conjunto "xeneize", siempre ofreció una imagen de invulnerabilidad, que se acrecentaba cada vez que se ponía en ventaja.



Así, golpeado por la desventaja, el anfitrión perdió el rumbo y ya no generó situaciones de real riesgo frente a la valla defendida por el correcto Agustín Rossi.



Por contrapartida Boca se afirmó en la media cancha con la incansable tarea de Pablo Pérez, a quien minutos antes del encuentro le comunicaron que su padre estaba internado en un hospital de Rosario pero decidió jugar igual, bien secundado en esa tarea por los ubicuos Nahitan Nández y Wilmar Barrios.



En tanto que en ataque el conjunto visitante se dedicó a perforar la última línea de los rojinegros con la habilidad y velocidad de Cristian Espinoza por derecha y el otro Cristian, Pavón, por izquierda.



Pero no conforme con ello el "xeneize" también tuvo sorpresa por afuera cuando el colombiano Frank Fabra abandonaba sus obligaciones defensivas y se lanzaba al ataque, pasando por detrás del extremo izquierdo para convertirse en un delantero más.



De esta manera fue entonces cuando llegó la segunda conquista auriazul, ya que el colombiano arribó al fondo de la defensa entrerriana y lanzó una asistencia para que convirtiera Darío Benedetto, que venía de dos prestaciones sin goles en la selección argentina.



Iban 34 minutos y aunque no daba la impresión de que Patronato pudiera llegar al empate, el gol cerró cualquier expectativa del dueño de casa y reafirmó la sensación de partido ganado para los boquenses.



Boca se quedó entonces con su sexta victoria en la misma cantidad de presentaciones, alcanzando el mejor registro histórico de un comienzo de temporada en el profesionalismo.





Claves

Parejo

El arranque del partido mostró a un Patronato bastante atrevido y buscando el arco del puntero. Boca, por su lado, le costó estar preciso con el balón y eso se tradujo en el poco peligro que generó.

Certero

Otra vez la contundencia resultó fundamental en los dirigidos por Barros Schelotto: pegó de entrada en el complemento con el tanto de Pavón y luego supo dominar a su adversario.