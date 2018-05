Rechaza. Leonardo Jara, defensor de Boca, despeja el balón ante la presencia del futbolista de Junior. El Xeneize se tuteó con la eliminación en Barranquilla y al final tiene otra vida para llegar a octavos.

Boca dejó su destino en manos de Palmeiras de Brasil, el primer clasificado a octavos de final de esta Copa Libertadores, para alcanzar esa misma instancia como escolta en el Grupo H, luego de empatar anoche 1 a 1 frente a Junior, en Barranquilla, por la quinta fecha, ya que en la última necesita superar a los peruanos de Alianza Lima como local y que los brasileños no pierdan con los colombianos.



Pese a ello, el final de la noche calurosa de Barranquilla pudo ser mucho peor para los "xeneizes", que terminaron perdiendo el primer tiempo por 1 a 0 merced a un gol convertido por Luis Ruiz tras un rebote de un tiro penal ejecutado por él mismo, que, tras ser desviado por el arquero Agustín Rossi, rebotó en el palo izquierdo.



El que, en cambio, terminó mal la noche fue Ruiz, que intentó despejar de cabeza un tiro libre desde la izquierda de Cristian Pavón y su "peinada" terminó clavándose arriba, cerca del travesaño del arco defendido por Sebastián Viera.



Antes y después de esos tantos se jugaron dos tramos insulsos de un partido intenso desde lo emotivo.



La "pobreza franciscana" que reinó dentro del terreno de juego tuvo más tensionados a los de afuera porque un error pudiera desnivelar el marcador hacia uno u otro lado (Rossi cometió otra "pifiada") que a los de adentro, que no tuvieron reacción para ir por una victoria que los llevara a octavos.



Nunca apareció Carlos Tevez en Boca, ni Teófilo Gutiérrez en el dueño de casa, que inclusive debió ceder la ejecución del penal tras "mandarlo a la tribuna" en el cotejo anterior frente a Alianza Lima (1-0).



Y, justamente, los peruanos serán los rivales de Boca en la última jornada del grupo, la sexta, en la Bombonera, donde el "xeneize" tendrá que ganar si Junior le empata a Palmeiras, en Brasil, o empatar si los colombianos caen en San Pablo, porque a igualdad de puntos los aventajará en goles. Si Palmeiras pierde con Junior, no habrá ecuación posible que clasifique a Boca, aunque los brasileños llegarán distendidos y con la punta del grupo asegurada si ganan hoy en Perú frente a Alianza Lima: pero si los limeños se imponen, entonces las condiciones para la última jornada cambiarán. Aunque quizás no tanto para Palmeiras, cuya diferencia de gol al día de hoy es +7, por lo que es difícil que los barranquilleros les puedan arrebatar el primer puesto de la zona.





Claves

Condicionado

Boca no pareció ser un equipo desesperado por el triunfo desde el comienzo del encuentro. Más bien, se notó una formación preparada para aguantar al local y salir de contragolpe, algo que casi nunca pudo hacer.

Extras

El xeneize contó con la fortuna de su lado en el empate en su propio arco de Ruiz. Al equipo argentino le faltó, una vez más, volumen de juego y su máxima estrella, Carlos Tevez, otra vez decepcionó con su bajo nivel.

A esperar

Aunque parezca increíble, Boca deberá obtener un buen resultado en la última fecha ante Alianza Lima y esperar "una mano" del Palmeiras. El tiempo dirá si el punto de ayer fue negocio para el equipo del Mellizo.