Las cosas que tiene el fútbol. Raras. De idas y vueltas. Sorprendentes. A pura emoción. Con las pulsaciones a mil. Es que Boca Juniors logró una merecida pero a la vez sufrida victoria por 1 a 0 sobre Godoy Cruz de Mendoza y se clasificó a los cuartos de final de la Liga Profesional de fútbol.

Eso sí, la definición resultó increíble. Es que Boca ganaba con aquel gol de Cavani en el primer período pero en tiempo de descuento del partido el Tomba lo acorraló y en la última Cejas metió un bombazo en el travesaño del arco de "Chiquito" Romero. Extraño momento. Porque si ese tiro era gol, el Xeneize se quedaba afuera pero como no fue se clasificó en el cuarto lugar de la Zona B. Eso significa que el fin de semana se enfrentará con su clásico rival, River Plate. A pedido de los amantes del fútbol. Se viene un partido soñado.

Con Boca se metieron también en cuartos de final Estudiantes y Defensa y Justicia, los que se sumaron al ya clasificado Godoy Cruz.

El equipo de Diego Martínez era consciente que no le quedaba otra que ganar. Entró con esa premisa y buscó por todos sus medios de concretarla. El partido con el Tomba no era de puro brillo al principio. Los dos se cuidaban. Boca dominaba terreno y pelota. El equipo mendocino, metido más atrás, atinaba a defenderse y no era preciso en los contragolpes.

Pasada la media hora se dio una acción que preocupó mucho a los xeneizes. Medina se fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla. Pero casi que ni se notó. Tanto que cinco minutos después un gran centro de Advíncula fue aprovechado a la perfección por Cavani, que la mandó al fondo ante el delirio de la tribuna local.

En el complemento no se dieron grandes variantes inclusive todo siguió igual pese a las variantes. Godoy Cruz se la jugó cerca del final. Boca trató de contragolpear. Y se dieron un par de chances para la visita que no fueron efectivas.

Boca ganó y, por los otros resultados, logró su objetivo de clasificarse. Pese a que sufrió con aquel tiro en el travesaño de su arco. El fin de semana se vienen las definiciones. El Superclásico se jugaría el domingo en el "Kempes" de Córdoba.

Estudiantes tuvo mejor final

Sufriendo, con un gol agónico Estudiantes venció a Lanús y lo eliminó.

Así como en Boca hasta el tiro en el travesaño de Cejas no se podía festejar nada, en cancha de Lanús pasó lo mismo. De los cuatro equipos que clasificaban antes de iniciarse la fecha 14, el único que quedó afuera fue el Granate, que anoche le iba ganando a Estudiantes 1 a 0 y dejaba afuera al "Pincharrata", pero los de La Plata lo dieron vuelta con dos goles de Carrillo, el último en el sexto minuto del alargue. Ese tanto catapultó a Estudiantes al segundo lugar de la tabla en la Zona B, y eliminó a los locales.

Por su parte Defensa y Justicia, hizo lo que tenía que hacer, venció 1 a 0 a Newell's y se aseguró el tercer escalón en las posiciones. Hasta los 17 minutos del segundo tiempo el "Halcón" no abrochaba su pase a los cuartos.

Defensa y Justicia venció a Newell's y clasificó tercero en la Zona B.

Con Godoy Cruz adentró de antemano, quedaba saber que pasaba con Boca. Ganando, como lo hicieron los Xeneizes no dependían de nadie. Pero si ese pelotazo de Cejas entraba y Boca empataba, quedaba en 23 unidades y habría perdido el pasaporte con Racing, que ayer en Córdoba goleó a Belgrano 4 a 0 y no le alcanzó porque quedó un punto debajo de Boca, como empezaron la fecha.