Ingresó. En el complemento el lateral sanjuanino de Boca, Emmanuel Mas, quien estuvo metido en la polémica del cierre del partido con varios de sus excompañeros por un supuesto penal al zurdo. Boca sigue solo arriba y con seis puntos de diferencia.

Boca, con dos jugadores de más, no pasó del empate 1-1 con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la 14ta fecha de la Superliga, pero mantuvo la diferencia de seis puntos respecto al "Ciclón de Boedo.



El sanjuanino Rubén Botta (3m.PT) y Carlos Tevez (14m.PT) marcaron los goles del partido arbitrado por Silvio Trucco, que expulsó en el local a Facundo Quignon (42m.PT) y a Gabriel Rojas (37m.ST), ambos por doble amonestación.



San Lorenzo abrió el marcador en la primera que tuvo, con un remate de Botta desde afuera del área que dio en Leonardo Jara y descolocó a Agustín Rossi.



El partido tuvo intensidad y se hizo de ida y vuelta, con tenencia de parte de Boca y con San Lorenzo de contra, especialmente por derecha. En los minutos iniciales, el local resultó más práctico, aunque siempre pareció estar en peligro por la capacidad ofensiva del puntero.



Y en uno de esos ataques de Boca llegó el empate, tras un centro de Jara que cabeceó Tevez en "fina" posición adelantada, en uno de los errores que tuvo la terna arbitral. La pelota pegó en el travesaño y picó adentro, y más allá de algunas dudas el gol se convalidó de manera correcta.

En la próxima fecha del torneo, Boca recibirá a Temperley mientras que San Lorenzo visitará a Independiente.

Luego del empate, el partido se emparejó y San Lorenzo se aproximó con un cabezazo de Nicolás Blandi que tapó Rossi. A esa altura, la posesión del balón ya no era propiedad casi exclusiva de la visita, sino que el Ciclón se la disputaba en la mitad del campo de juego.



Boca respondió con un remate de Edwin Cardona que contuvo Nicolás Navarro abajo y la última del primer tiempo fue para el local, con un tiro libre ejecutado por Fernando Belluschi que cabeceó Fabricio Coloccini sobre el travesaño.



En el complemento arrancó mejor Boca, que llegó con un remate del uruguayo Nahitan Nandez que tapó Navarro y dos de Tevez, uno desde afuera que rozó la base del palo izquierdo y otro que sacó el arquero al tiro de esquina. El Apache tuvo buenos chispazos de su reconocida jerarquía, aunque la falta de un "socio" en la ofensiva le pesó demasiado al xeneize.



La oportunidad más clara se dio con un centro de Cardona por derecha y el envío de cabeza de Nández que rozó en el palo izquierdo, cuando el arquero Navarro ya no tenía nada que hacer.



Los desbordes de Cristian Pavón por izquierda fueron una pesadilla para San Lorenzo, que con dos hombres menos resistió los embates finales y se quedó con un punto. En ese sentido, se notó cierta impotencia de Boca, que tuvo el ingreso en el complemento del sanjuanino Emmanuel Mas y que monopolizó el balón, pero que careció de ingenio.



Ya a esa altura del encuentro, la multitud que copó el Nuevo Gasómetro, ya enardecida por el flojo desempeño de Trucco (discutible la expulsión de Rojas; hubo un penal a Coloccini no sancionado), encontró el foco en insultar al presidente de AFA, el sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia, acusándolo de una parcialidad encubierta en favor del conjunto "xeneize", club del que admitió siempre ser hincha.

Claves

Activo

El arranque del clásico tuvo las mayores emociones de la jornada. Por un lado, el gol del sanjuanino Botta que parecía encaminar las cosas para San Lorenzo, aunque Tevez acomodó todo muy rápido antes del cuarto de hora para Boca.

Condicionante

La expulsión de Quignon cuando finalizaba el primer tiempo determinó que en el complemento, San Lorenzo se resignara a entregar la posesión del balón y el campo y se parara de contragolpe. Boca, en tanto, mostró sus limitaciones en esa faceta.

Sin cambios

Lo que parecía ser una "final" debido a que definiría buena parte del futuro de esta Superliga, se quedó en amagues. Con casi medio torneo por delante, la historia continúa abierta más allá de los seis puntos de ventaja del Xeneize sobre el Ciclón.