Boca mejoró su juego y mostró su contundencia para vencer anoche a Atlético Tucumán por 3 a 1 en la Bombonera, por la décima fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional, en la que se afirmó como escolta junto a Lanús y Talleres de Córdoba, con 16 puntos y a 6 del líder Vélez.

Los goles boquenses fueron marcados por Cristian Medina y Sebastián Villa, en el primer tiempo; y por Franco Soldano, al final del segundo tiempo. Los tucumanos descontaron a través de Leonardo Heredia, en la etapa inicial; y en la segunda sufrieron la expulsión de Cristian Erbes.

Boca madrugó y con una buena maniobra de Carlos Tevez le permitió asistir al juvenil volante Cristian Medina, que apareció por sorpresa por el medio para definir contra un poste (5 min). Un poco más tarde, Agustín Almendra puso el centro hacia la derecha para que llegara Villa, previo toque de Tevez, y el colombiano enganchó hacia adentro para rematar para el 2-1 en menos de un cuarto de hora. La primera parte de la etapa inicial mostró lo mejor de los dirigidos por Miguel Russo en largo tiempo, porque comenzaron como una tromba protagónica, con firmeza, solidez, buen manejo y contundencia, lo que venía requiriendo el pueblo "xeneize". Sin embargo, eso duró hasta que el "Decano" se acomodó, equilibró el juego y alcanzó a descontar luego del tiro violento de Javier Toledo, que se estrelló en el travesaño y el rebote lo conectó de cabeza Heredia (22 min).

Incluso, a los pocos segundos de comenzado el segundo período estuvieron muy cerca del empate, por una rápida réplica que culminó con la entrada de Toledo y en el mano a mano con Agustín Rossi, el arquero cubrió bien y desvió el remate. Después de ese explosivo comienzo de los albicelestes en el complemento, el equipo de la Ribera se pudo reponer rápido y volvió a mandar en la cancha. Atlético, poco a poco, se fue debilitando en su accionar; mucho más cuando sufrió la expulsión del exboquense Cristian Erbes, por doble amonestación (14 min). Ya cerca del final, Boca logró mediante el ingresado Soldano liquidar el encuentro y así que el delantero anote después de cuatro meses.

LA SINCERIDAD DE TEVEZ

"Mucho que no jugábamos así"

El delantero y capitán de Boca, Carlos Tevez, admitió que su equipo llevaba mucho tiempo sin jugar como lo hizo anoche en la victoria 3-1 sobre Atlético Tucumán. "Hace mucho que no jugábamos así, creo que el último que lo habíamos hecho bien fue con Vélez. Fuimos dinámicos atrás y mitad de cancha y arriba nos divertimos. Nos faltó hacer más goles", expresó el "Apache" apenas terminado el encuentro.

"Tuvimos oportunidades pero no las aprovechamos -agregó-. Yo mismo no estuve fino en la definición, porque tuve dos chances muy claras y fallé. Con eso me voy con bronca. Pero por suerte pudimos ganar y nos posicionamos de vuelta en la tabla".

Ya metido en lo que será el debut de Boca en la Libertadores, el miércoles en La Paz, Bolivia, ante The Strongest, Tevez dijo: "Uno siempre quiere estar y más con esta camiseta, pero Miguel (Ángel Russo, el DT) quiere cuidarme y haré caso de lo que diga". "Es un desafío para mí jugar tres partidos seguidos en una semana. Quiero demostrar a ver si puedo o no. Pero yo hago caso a lo que quiere el técnico", enfatizó. Por último, opinó que Boca debe ir a La Paz "con confianza" en el juego propio. "Siempre depende de nosotros", indicó.

------ Epigrafe Inicio ------

Aprobado. Luego de un pobre partido en Santa Fe, Boca mejoró ante el Decano.

------ Epigrafe Fin ------