De punta. Carlos Tevez será el capitán de Boca y estará en la ofensiva del equipo esta noche.

Boca recibirá hoy a Jorge Wilsterman, de Bolivia (21.30 por Fox Sports), por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, con la necesidad de ganar y si es posible por una buena diferencia de goles, luego de haber perdido la semana pasada ante Paranaense, en Brasil.



Boca comenzó la Copa con un insípido empate cero a cero en Bolivia ante Wilsterman, luego venció en forma holgada como local al Deportes Tolima (3-0) y finalmente cayó también ampliamente ante Paranaense (3-0).



El DT Gustavo Alfaro es consciente de que se trata de un cruce clave para avanzar a los octavos de final y pondrá en cancha lo mejor disponible, con la excepción del delantero Ramón "Wanchope" Abila, en plena recuperación de un desgarro, y del mediocampista Agustín Almendra, con un golpe en tobillo.



En el caso de "Wanchope", igual está entre los concentrados, ya que tanto el cuerpo técnico como los jugadores ponderan su "buena onda" y lo consideran de gran importancia para el grupo.



Alfaro disipó las dudas que tenía y definió un equipo con Carlos Tevez y "Bebelo" Reynoso de entrada, mientras que en el banco estarán Cristian Pavón, quien busca recuperar su mejor versión luego de haberse repuesto de un desgarro, y Mauro Zárate.



Tanto Pavón como Zárate jugaron el sábado en Mar del Plata, en el empate con Aldosivi (1-1) por la última fecha de la Superliga, aunque con rendimientos disímiles, ya que el extremo lo hizo apenas regular, mientras que el ex Vélez fue una de las figuras del partido y conquistó el único gol de Boca.



El equipo boliviano tiene como figura a un ex Boca, Cristian Chávez, de gran rendimiento en el partido de ida jugado en Cochabamba, quien no dudó en afirmar en la previa que "jamás le gritaría un gol a Boca".



Anoche, a última hora, Paranaense le ganó 1-0 a Tolima, con un gol de Bruno Guimaraes, faltando 10 minutos para el final.