Provisorio. El regreso de Gino Peruzzi al plantel mayor xeneize podría ser provisorio pues el Melli no lo tiene en cuenta.

El bicampeón del fútbol argentino, Boca Juniors, comenzó a ponerse a punto de cara al segundo semestre del 2018 y ayer, en el segundo día de entrenamiento, la novedad estuvo en la presencia de Gino Peruzzi, quien regresó al club tras haber sido cedido por seis meses a Nacional de Uruguay.



El ex defensor de Vélez se entrenó en el gimnasio y participó en el fútbol reducido a la par de sus compañeros. No obstante, en principio, el técnico Guillermo Barros Schelotto no tendría en cuenta al jugador, por lo que Boca le estaría buscando club para nuevamente cederlo a préstamo, indicó TyC Sports.



Por otro lado, Racing acordó con Tijuana la vuelta de Gustavo Bou, pero no fue la única operación que ambas instituciones cerraron en las últimas horas. Es que Diego González deja Racing y, al igual que el delantero en la Academia, jugará cedido a préstamo por una temporada en el equipo mexicano. La diferencia es que el Pulpo tendrá una opción de compra: un millón de dólares por la mitad del pase.



Eduardo Coudet ya buscaba un mediocampista interno y había pensado en Damián Musto, otro que está en Tijuana, pero el ex Central decidió no volver al país. Por este motivo, Nelson Acevedo, ex Unión de Santa Fe, volvió a Racing e irá a la pretemporada.