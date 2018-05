La Selección los unió. El delantero de Boca Cristian Pavón y el arquero de River Franco Armani atendieron ayer a la prensa. La última vez que la Selección tuvo a jugadores de los dos equipos fue para la Copa del Mundo de EEUU 1994.

Después de 24 años, Boca y River vuelven a estar juntos en la lista para una Copa del Mundo. El detalle se advirtió en la nómina de 23 futbolistas que Jorge Sampaoli entregó para el Mundial Rusia 2018 . Así, dos de los debutantes en esta cita, Cristian Pavón y Franco Armani, fueron los elegidos para representar a los dos equipos más poderosos de la Argentina y ayer atendieron a la prensa.



El delantero Cristian Pavón sostuvo que se siente más cómodo "por la izquierda" porque eso le permite enganchar y pegarle al arco y también aseguró que no tiene "ningún problema en atacar y defender", ya que es lo que hace en su club cada vez que le toca jugar.



"Desde que arranqué a jugar al fútbol siempre jugué por la izquierda. Es donde me siento mas cómodo porque me permite enganchar y pegarle al arco", afirmó Pavón durante la conferencia de prensa que brindó en el predio de la AFA en Ezeiza.



"Fui el máximo asistidor de la Superliga con Boca. Eso es lo mío. Pero también fue gracias a mis compañeros. Ojalá en la Selección pueda hacer lo mismo y que eso sirva para que los nueves hagan muchos goles", agregó.



Y completó: "Sin embargo no tengo ningún drama en atacar y defender si me lo pide el entrenador. De hecho lo hago en Boca. También puedo hacerlo en el seleccionado", puntualizó.



Pavón y siguió: "Jugar al lado de Messi sería muy lindo, es el mejor del mundo. seria un sueño", confesó.

En tanto que el arquero Franco Armani, expresó su satisfacción por la convocatoria y consideró que "es un privilegio, es un honor compartir cada entrenamiento con Messi y hoy (por ayer) pude hacerlo".



Armani, de 31 años, disfrutó cada minuto del trabajo con el capitán, goleador y máximo referente del seleccionado, especialmente en los ejercicios de definición. "Es un crack cómo define. Tiene la sensibilidad para definir bien, a un palo. Hoy (por ayer) me hizo varios, la verdad, pero hay que disfrutarlo", indicó uno de los tres arqueros elegidos con Caballero y Guzmán, confirmada la baja de Romero.



A propósito, Armani le dejó un mensaje: "no tuve la oportunidad de hablar con él, pero fue un momento difícil, poniéndose en su lugar. Le envío mi saludo, de mucho ánimo, va a salir adelante y debe estar dolido porque siempre estuvo en la selección".





>> HAITÍ

"Va a ser una experiencia"

El defensor del seleccionado haitiano de fútbol Fabien Vorbe (foto) reconoció ayer que será una "gran experiencia" enfrentarse a Argentina el próximo martes en el estadio La Bombonera, en el marco de la despedida del conjunto de Jorge Sampaoli antes del Mundial de Rusia.



"Sabemos que están preparando algo muy importante y para nosotros va a ser una muy linda experiencia jugar en La Bombonera con toda esa gente", expresó el jugador tras el entrenamiento en el predio de Atlanta.



"Somos realistas y no vamos a decir que vamos a salir a ganarle a Argentina, pero vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros y que la gente vea un buen partido de fútbol", afirmó en una nota con TyC Sports.



El plantel hizo también labores físicas, a cargo del profesor argentino Sebastián López, quien tuvo una anterior experiencia en el club Santamarina de Tandil.