No le alcanzó. El uruguayo Nández lucha por la pelota ante un rival. Boca se mostró errático y sorpresivamente perdió los tres puntos ante Defensa y Justicia. Si San Lorenzo gana su partido quedará a cinco puntos.







Boca Juniors, líder de la Superliga, cometió muchísimos errores y Defensa y Justicia se llevó anoche un impensado triunfo por 2-1, en La Bombonera.



Boca, pese a la derrota (la segunda de local en el torneo), se mantiene en la punta con 50 puntos.



Los primeros 45 minutos mostraron la peor versión de Boca en el semestre, con muy poco fútbol, escaso juego asociado y un sinfín de errores en defensa. De hecho el equipo de Vojvoda se puso en ventaja con un gol de Marquez, a los 4" de la etapa inicial.



Boca, sin méritos, de todas maneras llegó al empate con un gol en contra de Gissi, luego de un cabezazo de Bou, tras un centro de Pavón.



El 1-1 no reflejaba lo ocurrido en el partido. Es más, Defensa tuvo varias oportunidades para volver a ponerse arriba en el marcador, gracias a las fallas sistemáticas de los centrales Goltz y Magallán, pero no estuvo fino en la definición.



El segundo tiempo fue muy diferente al primero: Boca se acomodó, manejó mucho mejor la pelota y generó chances. En ese tramo del partido Reynoso (muy errático) y Pavón (menos determinante que otras veces) tuvieron el gol, pero fallaron.



El mellizo Guillermo Barros Schelotto movió el banco, mando a la cancha a Gonzalo Maroni por Reynoso y a Ramón Ábila por Bou y el equipo parecía encaminarse al triunfo.



Sin embargo un nuevo error defensivo, otra vez de Magallán, le permitió a Márquez, a los 30", poner el 2-1. Boca en el tramo final del partido buscó el empate, pero no tuvo puntería y finalmente se quedó sin nada.

>> Clásico en Avellaneda



Racing y River, que nunca estuvieron cerca de poder comprometer al líder Boca Juniors en toda la temporada, jugarán hoy en Avellaneda un clásico en el cual intentarán sumar tres puntos que les permitan incrementar las posibilidades de clasificación para la Copa Libertadores 2019, por la 22da. fecha de la Superliga. El encuentro se jugará en el Estadio Presidente Perón, desde las 20, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisación de Fox Sports Premium. Este tramo final de la Superliga los toma a ambos, que están participando de la actual edición del certamen continental, con el objetivo de llegar a la Libertadores 2019, aunque las posibilidades de uno y otro difieren.



Talleres, después de perder con el líder Boca Juniors en La Bombonera, e Independiente, que arrastra dos derrotas consecutivas, jugarán hoy en Córdoba en busca de la recuperación, en un partido de la 22da. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). El juego comenzará a las 17.45, contará con el arbitraje de Germán Delfino y será televisado por TNT Sports. Estos equipos se enfrentaron en la máxima categoría en 49 oportunidades, con doce triunfos de la "T", 23 éxitos del "Rojo" y catorce empates.



El escolta San Lorenzo y Godoy Cruz de Mendoza, ubicado en el cuarto lugar, jugarán hoy un atrayente partido de la 22da. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol por la que transitan en franca racha ganadora. El encuentro en el Nuevo Gasómetro abrirá la jornada dominical desde las 11.

>> Temperley sigue respirando



Temperley recibió en el descuento una ayuda del árbitro Facundo Tello para empatarle a Lanús 2 a 2 de local con un inexistente penal y continuar con vida en la lucha por evitar del descenso de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). Rosario Central le ganó por 2 a 1 a Belgrano de Córdoba y sumó de a tres frente a un rival directo para clasificar a la Copa Sudamericana. En tanto que el partido que Colón y Vélez Sarsfield empataban sin goles en Santa Fe por la Superliga fue suspendido "por falta de garantías" a los 22 minutos del primer tiempo por parte del árbitro Andrés Merlos, luego que cayeran repetidamente bombas de estruendo sobre el arco defendido por César Rigamonti, del conjunto visitante. Banfield derrotó como local por 3 a 0 a Olimpo de Bahía Blanca y lo hundió más en la zona de descenso. Jesús Datolo y Danilo Ortiz marcaron los dos primeros y el tercero lo convirtió Julián Carranza a los 39 minutos del segundo tiempo.