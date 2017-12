SU FIESTA. Los chicos de Trinidad serán los anfitriones de todo el mapa futbolero infantil de San Juan con la edición 25 del Mundialito que comienza el viernes 5 y se extenderá hasta el domingo 14.

25 años no son pocos... Es una vida entera, un ciclo completo, más aún apuntando a la formación deportiva de los más chicos y Atlético Trinidad goza de ese privilegio al anunciar la edición de las Bodas de Plata del Torneo Infantil de Fútbol que comenzará el viernes 5 de enero y se extenderá hasta el domingo 14, con el plus de poner en cancha la edición más internacional de todas con presencia de Perú, Chile y Colombia y la más numerosa de su historia con 3.500 chicos en competencia. Con todos estos ingredientes, en el Teatro Kummel de Rawson, Trinidad hizo oficial el lanzamiento de su fiesta estival del fútbol donde estarán en juego los premios DIARIO DE CUYO, como todos los años desde su creación.



Mario Ramírez, director de Deportes de Rawson, fue el encargado de abrir la presentación recordando antes que nada a aquellos primeros padres que hace 25 años atrás apoyaron la creación del Torneo Infantil, apuntalando el sueño de un grupo de dirigentes que imaginaron su crecimiento pero no al punto de hoy donde los 3.500 futbolistas que tomarán parte de la edición dejaron lejos ya a los 250 que jugaron la primera edición. Luego, Juan Pagés, coordinador general del certamen, repasó todos los apoyos que han tenido pasando por el municipio de Rawson, la Secretaría de Deportes, el SEC y DIARIO DE CUYO para terminar remarcando el carácter internacional y la activa presencia de chicos del interior sanjuanino que serán parte del torneo.



Posteriormente, el secretario de Deporte de la provincia, Jorge Chica, insistió en la trascendencia que se ganó el torneo entre los chicos que esperan ansiosos el comienzo de cada enero pero recordó también su paso como jugador en la primera o segunda edición. Finalmente, el intendente Juan Carlos Gioja fue quien cerró la presentación del Trinidad 2018 y en su alocución remarcó la importancia que tiene el deporte en San Juan.



Ya entrando en lo que será el certamen, serán en esta edición 51 clubes los que presentarán equipos en las siete categorías participantes (2009 a 2003), destacando la presencia de La Serena y Colo Colo (Filial Rancagua) de Chile, Fucar Río Negro de Colombia, Academia Cantalao de Perú y los nacionales Termas de Río Hondo de Santiago del Estero, Cachito de Formosa y Cadi de Tucumán.

PRESENTACIÓN. En Rawson, el Club Trinidad realizó el lanzamiento de su Mundialito con la presencia de varias autoridades provinciales y municipales.





Más canchas y los horarios

En la planificación inicial del Trinidad 2018 estaba programada el uso de seis canchas, repartidas entre Atlético Trinidad, el ex Los Andes y el camping del Sindicato Empleados de Comercio pero ante la enorme participación que se registró con 51 equipos en cada una de las siete categorías, creció la chance de que el campo de juego de Atlético de la Juventud Alianza se sume como otro de los escenarios. Juan Pagés fue el que anunció las tratativas: "Estamos casi cerrando ese tema porque nos vamos a quedar sin lugar para jugar tantos partidos ante la gran aceptación del certamen en esta edición". Pero esto está directamente relacionado con los horarios porque las inclemencias del calor han sido queja recurrente en ediciones anteriores y ahora, con más escenarios, se podrían estirar los horarios de inicio en especial por la tarde ya que el de las 18 es bastante complejo por las altas temperaturas que se registran en San Juan durante enero.