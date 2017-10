Tristes. Así se retiraron los jugadores de Temperley tras la derrota.

El defensor de Temperley Ignacio Bogino afirmó tras la derrota que el plantel tiene "mucha impotencia" a raíz de los malos resultados que el equipo cosechó en lo que se lleva jugado de la Superliga. "Se siente mucha impotencia porque los resultados no nos están ayudando, a pesar de dejar todo. Hicimos todo el desgaste, no nos patearon al arco y en un despiste defensivo llegó el (segundo) gol", dijo Bogino. Luego el jugador agregó: "tenemos que hacer un buen análisis, ser inteligentes, ver qué nos está faltando y potenciarnos desde ahí".



Por su parte Gustavo Álvarez, DT de Temperley señaló que "no existe la suerte o mala suerte. Acá es todo precisión y trabajo".