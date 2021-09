El Federal "A" ya entró en la recta decisiva y es por eso que hoy cuando se dispute la 23ra fecha, los sanjuaninos Sportivo Peñarol y Sportivo Desamparados, buscarán sendas victorias en sus encuentros desde las 16 horas.

El Bohemio recibirá en el Estadio del Bicentenario a Juventud Unida de San Luis y con arbitraje del santiagueño Francisco Acosta. Peñarol viene de caer ante Sansinena en General Cerri y con esa caída cortó una racha de victorias que le permiten hoy estar en la quinta posición clasificando. Pero claro sabe que jugando de local no puede perder y por eso hoy irá en búsqueda del triunfo que le permita afianzarse en la zona de clasificación. Edgardo Herrera podrá contar con el pibe Leandro Espejo, quien no fue de la partida en la fecha anterior por una molestia muscular, y hoy retornará para ser dupla de ataque junto a Da Silva. Además otro que volverá será Fabricio Illanes, quien volverá después de haber cumplido la fecha de suspensión y lo hará reemplazando a Nicolás Dul. Y la variante táctica será el ingreso de Silveste Sacallán por Guillermo Pfund entre los marcadores centrales. Enfrente tendrá a Juventud Unida que también está metido entre los clasificados y que llegará buscando sumar para seguir en camino. No estará su goleador Damián De Hoyos, licenciado por el reciente fallecimiento de su papá y en su lugar ingresará Herrera.

Por su parte, Desamparados se jugará una de sus últimas cartas para alimentar las chances de meterse en la pelea cuando visite a las 16 a Independiente de Chivilcoy con arbitraje de Alvaro Carranza de Villa María. Sportivo quiere terminar con esa racha negativa de diez partidos sin poder ganar y eso intentará hoy. Marcelo Fuentes hará tres variantes de cara a los que vienen de igualar ante Estudiantes de San Luis: Cristian Romero Giraud ya cumplió la fecha de suspensión y reemplazará a Callejas, en tanto que por el expulsado Márquez jugará Darío Ramella y Federico Paz volverá a la titularidad en reemplazo de Mateo Rodríguez. Desamparados quiere que sea en Chivilcoy donde despierte el equipo que se armó pensando en ser candidato. Sabe que si hoy no lo consigue, el camino quedará muy complicado en las siete fechas que restarán.