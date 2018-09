Equilibrado. En varios pasajes del partido, el San Juan RC mostró equilibrio entre los forwards y los tres cuartos, además de que no fue negativa la labor en el line. Ahora, el conjunto sanjuanino se ilusiona con seguir haciendo historia.

Cuando allá por el 2009 el Torneo Cuyano mutó su formato y dejó a un grupo de elite en la categoría mayor, que empezó a llamarse Top 10 y más acá en el tiempo Top 8 (en la edición 2010 incluso hubo un top 9), ningún equipo sanjuanino había accedido a semifinales, históricamente monopolizadas por los clubes de Mendoza. Sin embargo, el San Juan RC ayer rompió con esa tendencia y en la penúltima fecha de la fase regular del Top 8 logró el objetivo de meterse entre los cuatro mejores al superar a Liceo RC por 22 a 20. De esta manera, el conjunto de Santa Lucía afrontará la última jornada con un boleto adelantado a play off.



La ajustada victoria sanjuanina fue clave porque ayer se enfrentaron el cuarto y el tercero (Liceo); a la vez que al San Juan RC también lo favoreció la caída de Marabunta ante Los Tordos, ya que los rionegrinos habían llegado a la fecha de ayer en la quinta colocación y a apenas dos puntos de la zona de clasificación. Ahora, a sanjuaninos y rionegrinos los separan cinco unidades, la misma cantidad posible que Marabunta podría sumar en la última fecha para igualar al San Juan (en caso de que se quedara con las manos vacías), pero el reglamento establece que el primer ítem de desempate es la sumatoria de unidades en los partidos jugados entre los equipos en cuestión. Y en este caso, el conjunto dirigido por Filizzola tiene 6 contra 3 de los patagónicos (una victoria y un empate, más los bonus).



Ayer el Piuquén se apoyó en sus buenos pasajes de juego en la ofensiva, una sólida defensa para aguantar a un rival muy aguerrido e individualidades de peso, como su gran figura Juan Pablo Castro (el Pumita, ya con dos Mundiales M20 a sus espaldas) y el tercera línea Ricardo Díaz, de tremenda faena ayer.



El San Juan pegó en los momentos justos, como en los primeros minutos del encuentro con un try del centro Gonzalo Pérez y en el final de esa etapa inicial, con un ensayo de Díaz. En el medio, Liceo sacó provecho de la velocidad de sus tres cuartos, con dos hombres talentosos como Federico Giménez y Tomás Videla, quienes hicieron la diferencia y fueron claves para que los mendocinos se fueran al descanso 17-12.



Lo mejor del anfitrión se vio en el complemento, porque a diferencia del primer parcial tuvo mayor posesión de pelota y fue efectivo para dar vuelta el marcador con un try del wing Francisco André y la conversión y un penal del apertura Carlos Castro (22-17 parcial). A 12" del final, Los Clavos redujeron la brecha a 22-20 con un penal de Martín Vila y se fueron decididos a para revertir la historia (a poco del final incluso tuvo un penal a favor que decidió jugar). Pero el San Juan mostró su mejor versión de defensa, bancó la presión y sumó un triunfo cuyo valor fue nada menos que una histórica clasificación.

"El equipo está para más. Esta fue una de las tantas finales que aún quedan"

RICARDO DÍAZ rong> Terc era línea SJRC

"Nos apoyamos en nuestras ganas de ganar. Y los forwards fueron claves"

CARLOS CASTRO &nb sp;Apertura SJRC

El resto

En los otros partidos de la jornada, Marabunta cayó ante Los Tordos por 30 a 27, Marista goleó a Banco por 57 a 0 y Peumayén superó a Teqüé por 34 27. En la próxima fecha, estos serán los cruces: Los Tordos-San Juan, Liceo-Banco, Marista-Teqüé y Peumayén-Marabunta.



La U, imparable. Universidad Nacional de San Juan volvió a ganar en la Zona Plata del Cuyano; esta vez ante Universitario, de Mendoza, por 45 a 29. Se trató de la 12ma victoria del conjunto sanjuanino en 13 fechas, un rendimiento que lo mantiene líder, con clasificación asegurada hace varias fechas. A su vez, Huazihul no pudo con CPBM y en su casa perdió por 39-29.