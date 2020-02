El volante Ignacio Piatti concretó esta noche, sobre el cierre del libro de pases para contrataciones del exterior, su retorno a San Lorenzo de Almagro, con el que firmará el próximo sábado un compromiso por un año y medio, hasta junio del año próximo.



La información fue confirmada esta noche por el presidente sanlorencista, Marcelo Tinelli, quien a través de su cuenta de twitter confirmó la operación con una frase reveladora: "Bienvenido Nachito a San Lorenzo. Te guardamos la 28".

El volante que también vistiera la camiseta de Independiente, además de las de Gimnasia y Esgrima La Plata y Chacarita Juniors, de donde surgió, viene de jugar en el Montreal Impact canadiense, que compite en la Major League Soccer (MLS) estadounidense.



La llegada de Piatti se concreta a través de la cesión del 80 por ciento del pase de Emanuel Maciel, volante de 22 años que se incorporará inmediatamente al Montreal Impact, y el 70 del mediocampista de 20 años Nicolás Fernández, que viajará a Canadá en enero de 2021.



En cuanto al trabajo del plantel azulgrana, los futbolistas Gino Peruzzi y Juan Ramírez se entrenaron hoy de forma diferenciada al plantel de San Lorenzo y están en duda para el partido del próximo domingo ante Vélez Sarsfield por la 19na. fecha de la Superliga de fútbol.



Ramírez arrastra una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, mientras que Peruzzi todavía no se sumó al grupo y realizó un día más de trabajos regenerativos.

Ambos fueron titulares en la derrota del lunes pasado en Rosario ante Newell's Old Boys por 1-0 y serán evaluados por el director técnico Diego Monarriz.



El parte médico del "ciclón" también arrojó que el juvenil mediocampista Matías Palacios, quien todavía no tuvo minutos en la Superliga, sufrió un desgarro en el aductor mediano de la pierna derecha.



San Lorenzo todavía no ganó en el año y el próximo domingo enfrentará a un rival directo en la lucha por el ingreso a las copas internacionales, ya que el equipo de Monarriz tiene 27 puntos y el "fortín" suma 30. El partido se jugará el domingo a las 17.35 en el estadio Nuevo Gasómetro con el arbitraje de Nicolás Lamolina.