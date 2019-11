El exfutbolista Juan Román Riquelme sacudió el Mundo Boca y anunció que integrará la lista de candidatos de la dupla de Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini para las próximas elecciones presidenciales en el Xeneize: "Voy a formar parte de esa lista como vicepresidente segundo".

"Estoy agradecido al oficialismo porque intentó convencerme, pero he tomado la decisión de formar parte de la lista que integran Ameal y Pergolini. Quiero que lo sepa por mi y no por los diarios o la tele. Me siento bien, contento. Siento que tengo la posibilidad de volver a mi club, a mi casa y eso es maravilloso", anunció el máximo ídolo del Xeneize en diálogo con Fox Sports.

En cuanto al rol que ocupará si terminan siendo elegidos, Riquelme explicó que formará parte de la lista de candidatos "como vicepresidente segundo" y que estará "a cargo del fútbol", aunque no ahondó respecto de si absorberá la figura de manager o trabajara con un director deportivo al lado.

Al ampliar sobre el motivo por el cual no decidió postularse como presidente, el exmediocampista fue claro: "Hoy no estoy preparado para ser presidente de mi club, pero durante estos cuatro años intentaremos ver cómo son las cosas y después veremos si estamos preparados", cerró.