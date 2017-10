Buena vuelta. Nicolás Bonelli cerró una vuelta soñada en Rafaela y logró su primera pole position en el TC.

El entrerriano Nicolás Bonelli (Ford) se adjudicó ayer su primera pole de Turismo Carretera en el Autódromo de Rafaela, donde se llevó a cabo la clasificación con vistas a la prueba válida por la segunda fecha de la Copa de Oro, denominada "La Carrera del Millón", porque esa cantidad de pesos se llevará el ganador. La final se largará a las 13,20 (TV Pública).



El piloto de Concepción del Uruguay se subió por primera vez a lo más alto de las posiciones de una clasificación de TC gracias a un tiempo de 1m 26s 868/1000, con el que desplazó al segundo lugar, a sólo 45 milésimas de distancia, al santafesino Facundo Ardusso (Torino), escolta en el playoff a sólo medio punto del arrecifeño Agustín Canapino, hoy decimosexto.



Tercero, en tanto, concluyó el pigüense Sergio Alaux (Chevrolet), quien al igual que el poleman de la clasificación se esperanza con entrar en la definición del torneo en la última fecha, como uno de los denominados "3 de último minuto". "Pudimos meter una buena segunda vuelta. En la final (por el millón) me tiro a la pileta, pero más allá de eso anhelo más ganar una carrera en TC", manifestó el menor de los hermanos Bonelli, quien hoy a las 9 encabezará la primera serie en el trazado rafaelino, de 4.740 metros de extensión.



Por su parte, Ardusso, quien buscará pasar al frente del campeonato en la segunda batería, a las 9.30, afirmó: "Salió una linda vuelta, con una buena succión de (Jonatan) Castellano: Era uno de los últimos del trencito y eso me permitió ir rápido por derecho y después aprovechar la carga aerodinámica para transitar las chicanas, y me salió bien".