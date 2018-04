Figura. Resultó el volante sanjuanino de San Lorenzo, Rubén Botta (19), quien anotó el gol del triunfo en Avellaneda.

San Lorenzo quedó como único escolta del líder Boca, al vencer anoche como visitante a Independiente por 1 a 0, en un partido pendiente de la 15ta fecha de la Superliga.



El volante sanjuanino Rubén Botta, a los 15 minutos de la etapa inicial, marcó el gol del equipo que conduce Claudio Biaggio.



El equipo de Ariel Holan, que necesitaba los tres puntos para meterse en zona de clasificación a la próxima Libertadores, comenzó mejor que su rival, pero esa superioridad, por leve, no le alcanzó en esos minutos iniciales para quebrar el marcador. San Lorenzo, de la mano de Botta (en una de sus mejores presentaciones desde que llegó al club), tardó poco en equilibrar el juego y, más aún, en ponerse en ventaja.



Fue a los 15m, cuando el propio Botta engañó a Campaña con una maniobra que hizo dentro del área para perfilar su pierna hábil y puso el 1 a 0 con un lindo zurdazo.



Holan en el segundo tiempo mandó a Juan Sánchez Miño en busca de profundidad con un dibujo táctico de 3-3-3-1. Pero no hubo caso.



Con presión, buena defensa, salidas rápidas y peligrosos pelotazos a las espaldas de los centrales, San Lorenzo mantuvo el control estratégico del partido y, a pesar de los últimos embates del local, sumó argumentos para la victoria y para la racha: no pierde con Independiente en Avellaneda desde 2006 (diez partidos con dos empates y ocho triunfos).