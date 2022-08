Da la sensación que Peñarol perdió el rumbo hace varias fechas. Como un boxeador que está grogui, viene de golpe en golpe en los partidos recientes. El último 'impacto' fue el 1-3 visitando en Chivilcoy a Independiente el pasado domingo, cuando a los 40' del primer tiempo caía por 3-0.

El equipo se encuentra a tres puntos de la zona de descenso y con este panorama, el tema de la continuidad o no de Cristian Bove como entrenador está en la mira. El propio DT dejó en claro que no tiene pensado dar un paso al costado y que seguirá al mando del plantel. Bove si había puesto su renuncia a disposición de la dirigencia que encabeza Oscar Cuevas hace una semana, luego de la caída 2-0 con Olimpo en Chimbas. El entrenador le manifestó a los directivos que no quería ser un escollo para el presente del club y que si pensaban que la solución estaba en parte en su salida, él se iría sin ningún problema. Del lado del presidente del club Bove escuchó que no era la intención y que avalaban el trabajo que está realizando, más allá que actualmente los resultados no son los ideales.

Ya con ese capítulo dejado totalmente de lado, Bove apuntará ahora a lo que viene en el futuro inmediato del bohemio y es recibir el próximo fin de semana a Sol de Mayo. Habrá que esperar los entrenamientos de la semana para conocer si el DT meterá mano en la formación inicial.

Peñarol tuvo un arranque irregular en el certamen, pero luego encadenó ocho partidos sin derrotas. Ese momento lo llevó a estar en zona de clasificación al Reducido, aunque luego vendría esta merma en el rendimiento y las señales de alarma.

Al equipo le quedan de ahora en adelante diez partidos donde definirá su futuro. En Bove y sus dirigidos estará la posibilidad de soñar con irse para arriba, o luchar por la permanencia, tal cual le ocurre a Desamparados desde hace un buen tiempo.

Agenda

Por la Zona Sur, el fin de semana jugarán: Juv. Unida-Otamendi, Sansinena-Olimpo, V. Mitre-Camioneros, Bolívar-Estudiantes, Huracán-Estudiantes, Ferro-Argentino, Cipolletti-Desamparados y Peñarol-Sol de Mayo.