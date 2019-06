Pasó la euforia, los festejos y toda la adrenalina del ascenso en Sportivo Peñarol y llegó el momento de las decisiones, apuntando al comienzo de la temporada del Federal A que será el 1 de septiembre próximo. En el primer paso y habiendo ya definido la continuidad de la dirigencia que encabeza Oscar Cuevas, fue acordar otro ciclo con Cristian Bove al frente del plantel principal. Esto se concretó en las últimas horas de la noche del miércoles y de inmediato arrancó el proceso del rearmado del plantel, con una premisa clave: no desarmar la base que ascendió.



Bove seguirá con su cuerpo técnico con Mauricio Lara como ayudante de campo, Leonardo Avila como entrenador de arqueros, Pablo Cabral como médico y el mismo preparador físico. Con este panorama, Bove fue más que claro: "Yo me había comprometido con Cuevas de que si el continuaba, yo quería seguir. Oscar lo resolvió positivamente y nos pusimos de acuerdo de inmediato. Ahora, la tarea que comenzamos es la de rearmar el plantel. Lo primordial es retener todos los jugadores que nos acompañaron en el ascenso. La idea es ir charlando con cada uno y tener ya el panorama definido en 10 días como máximo. Queremos empezar la pretemporada el lunes 15 de julio y para eso ya tendríamos decidida gran parte del plantel. Y ahí veremos qué nos quedó, quienes se fueron y qué necesitamos reforzar. Estamos trabajando ya con la tranquilidad de saber que podemos sostener la base y que los nombres que se sumen serán para reforzar no para rellenar. Peñarol tiene el desafío enorme de poder sostener lo que logró. No será sencillo pero este grupo ya demostró su valía aún en los momentos más complicados para todos", cerró el entrenador que tendrá continuidad en Chimbas.